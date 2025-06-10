Непомнящий заявил, что рискует пропустить командный ЧМ по рапиду и блицу

«Прогресс очевиден: решение по визе, как говорят, принято. Но вот незадача: турнир начинается завтра, а паспорт могу забрать уже в пятницу. Удобно: как раз успеваю на закрытие. При этом, как говорят, паспорта в срок получили все, кому организаторы помогали с оформлением. Не только игроки, но и сотрудники FIDE, а некоторые так вообще подавали документы позже меня», — написал Непомнящий в Telegram-канале.