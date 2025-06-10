Непомнящий заявил, что рискует пропустить командный ЧМ по рапиду и блицу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что рискует пропустить командный чемпионат мира по рапиду и блицу в Лондоне из-за проблем с визой.
В октябре 2024 года Непомнящий пропустил два турнира в Лондоне: командный Global Chess League и нокаут WR Chess Masters Cup. Россиянин не смог принять участия в этих соревнованиях из-за проблем с визой, он получил ее на месяц позднее. По словам шахматиста, в этот раз организаторы и Международная шахматная федерация (FIDE) старались ускорить процесс получения визы.
«Прогресс очевиден: решение по визе, как говорят, принято. Но вот незадача: турнир начинается завтра, а паспорт могу забрать уже в пятницу. Удобно: как раз успеваю на закрытие. При этом, как говорят, паспорта в срок получили все, кому организаторы помогали с оформлением. Не только игроки, но и сотрудники FIDE, а некоторые так вообще подавали документы позже меня», — написал Непомнящий в Telegram-канале.
В 2023 и 2024 году Непомнящий становился победителем командного чемпионата мира по рапиду в составе команды WR Chess.
Командный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Лондоне с 11 по 15 июня. Соревнования по рапиду завершатся 13 июня, а турнир по блицу начнется 14 июня. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч евро (310 тыс — рапид, 190 тыс — блиц). Непомнящий заявлен за команду WR Chess, за которую также выступят французы Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.