В Москве зажигаются новые «Шахматные звезды». Сможет ли Артемьев в четвертый раз выиграть турнир?

В Москве с 25 по 30 июня пройдет уже традиционный международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0». В битву за победу и солидный призовой фонд, который составляет 15 миллионов рублей, вступят топовые гроссмейстеры из пяти стран. На одной площадке с ними сыграют и юные шахматисты, у которых будет даже возможность встретиться со своими кумирами за одной доской.
История турнира
За последние годы «Шахматные звезды» стали одним из крупнейших мировых шахматных турниров. Участники выступают в рапиде и блице. Победителем общего зачета становится тот гроссмейстер, который набрал наименьшую сумму занятых мест в двух турнирах.
В этом формате практически не бывает равных Владиславу Артемьеву. Из четырех предыдущих соревнований он выиграл три. Год назад на «Шахматных звездах 4.0» россиянин показал идеальный результат, став лучшим и в быстрых шахматах, и в блице. Вторым финишировал азербайджанец Теймур Раджабов (2-е место в рапиде + 4-е место в блице). Третий результат показали двое: индиец Раунак Садхвани (3+5) и россиянин Сергей Карякин (5+3).
А открывалась традиция в октябре 2022 года. Уже тогда организаторам удалось собрать мощный состав участников из пяти стран. Среди которых был и 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Чемпионом же дебютного турнира стал Артемьев, который закончил первую часть лидером, а в блице уступил только Карякину. Однако бывший претендент на шахматную корону не так удачно выступил в рапиде — 5-е место. Сергей занял в общем зачете вторую строчку. Третью же по сумме мест за два турнира разделили Садхвани, Крамник и Раджабов. По дополнительному показателю, а именно лучшему месту в рапиде, бронза досталась азербайджанцу.
Особенно напряженным получился второй выпуск «Шахматных звезд». До последнего тура в блице на чемпионство претендовали трое: Артемьев, Карякин и Александр Грищук. Владиславу, чтобы сохранить шансы на победу, необходимо было обыграть лидирующего в блицтурнире Александра черными. Артемьев решил рискнуть, но уступил трехкратному чемпиону мира в этом виде шахмат. Карякин свою партию у Екатерины Лагно выиграл, сравнялся с Владиславом по очкам, но обошел его по дополнительным показателям в борьбе за второе место в блице. Таким образом, с суммой 2+2 он стал победителем турнира. На одно очко от него отстал Грищук (4+1), на два — Артемьев (3+3).
Титул Владислав вернул себе в декабре 2023 года на «Шахматных звездах 3.0». Снова все решалось в последнем туре блица. На этот раз борьба шла только между Артемьевым и Грищуком. Для итоговой победы Владиславу могло хватить и ничьей в партии с Эрнесто Инаркиевым. Однако он просчитал этот момент и в итоге одержал красивую победу над соотечественником. Грищук же свою заключительную партию уступил Сандхвани, который занял в общем зачете третье место.
Ход в будущее
По сравнению с «Шахматными звездами 4.0» состав участников изменился на одного шахматиста: вместо иранца Амина Табатабаи в битву вступит двукратная чемпионка мира по блицу и вице-чемпионка мира по рапиду Бибисара Асаубаева из Казахстана, которая совсем недавно выполнила все нормы для гроссмейстера в открытой категории и ждет официального присвоения звания.
Состав россиян на «Шахматных звездах 5.0» получился привычно мощным: Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Валентина Гунина. Не пропускает турнир обладатель Кубка мира-2019 азербайджанец Теймур Раджабов. Снова приедут в Москву шахматные вундеркинды Раунак Садхвани из Индии и Хоу Ифань, которая является номером один в мировом рейтинге.
Главной площадкой турнира в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ. В рамках мероприятия 25 июня состоится торжественная церемония открытия и мастер-классы гроссмейстеров для детей, а затем начнутся сами соревнования: с 26 по 28 июня пройдет турнир по рапиду, а 29-го и 30-го числа — по блицу.
Особое внимание организаторы уделяют работе с подрастающим поколением. В этом году в финале турнира «Шахматные звезды 5.0» впервые примут участие не только российские юные спортсмены, но и игроки из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. В ближайшие дни из более 100 спортсменов определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях: до 9, до 11, до 13 и до 17 лет.
«Наша миссия — развивать шахматный спорт, вдохновлять новое поколение игроков и создавать площадку для обмена опытом. Мы уверены, что каждый ход на доске приближает нас к нашей общей цели — популяризации шахмат и воспитанию будущих чемпионов», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.
Зрителем соревнований, где на одной площадке сыграют титулованные мировые гроссмейстеры и юные шахматисты, может стать любой желающий. Вход на турнир бесплатный, но для этого нужно пройти регистрацию на сайте. Также можно следить за ходом соревнований в онлайн-трансляциях. «Шахматные звезды 5.0» завершатся 30 июня торжественной церемонией, на которой будут чествовать новых победителей.
Михаил Кузнецов