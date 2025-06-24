В Москве зажигаются новые «Шахматные звезды». Сможет ли Артемьев в четвертый раз выиграть турнир?

Особенно напряженным получился второй выпуск «Шахматных звезд». До последнего тура в блице на чемпионство претендовали трое: Артемьев, Карякин и Александр Грищук. Владиславу, чтобы сохранить шансы на победу, необходимо было обыграть лидирующего в блицтурнире Александра черными. Артемьев решил рискнуть, но уступил трехкратному чемпиону мира в этом виде шахмат. Карякин свою партию у Екатерины Лагно выиграл, сравнялся с Владиславом по очкам, но обошел его по дополнительным показателям в борьбе за второе место в блице. Таким образом, с суммой 2+2 он стал победителем турнира. На одно очко от него отстал Грищук (4+1), на два — Артемьев (3+3).