Крамник подал иск о клевете против шахматиста Навары

«23 мая 2025 года господин Давид Навара опубликовал на chess.сom материал под названием “Потому что нам не все равно”, в которой истец прямо и ложно обвиняется в оскорбительных высказываниях, ложных обвинениях и в том, что он является причиной психологических расстройств, представляющих для Навары личную угрозу. Уже на следующий день chessdom.сom опубликовал серию материалов, подкрепляющих это ошибочное представление и изображающих истца агрессором и провокатором», — указано в заявлении Крамника, прикрепленном к его посту в соцсети X.