Крамник подал иск о клевете против шахматиста Навары

В мае 2024 года Крамник выложил в соцсети Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли быть читерами. Позже чех написал на chess.com, что из-за обвинений со стороны Крамника у него возникли психологические проблемы, ему потребовалась помощь психиатра.
«23 мая 2025 года господин Давид Навара опубликовал на chess.сom материал под названием “Потому что нам не все равно”, в которой истец прямо и ложно обвиняется в оскорбительных высказываниях, ложных обвинениях и в том, что он является причиной психологических расстройств, представляющих для Навары личную угрозу. Уже на следующий день chessdom.сom опубликовал серию материалов, подкрепляющих это ошибочное представление и изображающих истца агрессором и провокатором», — указано в заявлении Крамника, прикрепленном к его посту в соцсети X.
В заявлении Крамник настаивает, что заявления Навары «были явно неточны, не были исправлены, несмотря на просьбу истца, и вызвали сильную негативную огласку в СМИ, прямые угрозы и привели к отмене как минимум двух профессиональных мероприятий, повлекшей причинение вреда».
«Гражданское дело о дискредитации/клевете против chess.com, chessdom.com и лично господина Навары зарегистрировано сегодня в трибунале Женевы. Для уголовного дела потребуется немного больше времени, однако оно, безусловно, будет открыто», — написал Крамник.
В 2023 году Крамник начал указывать в своем блоге на chess.com на странные результаты ряда шахматистов. Вскоре блог россиянина был заблокирован, а в апреле 2024 года chess.com запретил Крамнику участвовать в своих турнирах. В мае 2025 года Крамник подал заявление на расследование систематические нарушения законодательства ЕС со стороны chess.com.