Школьник из Москвы разнес великого Карлсена: в России появился новый гений?

Ну и последний штрих. В начале июня на привычном для викинга турнире в норвежском Ставангере он владел преимуществом в партии с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. Но в цейтноте Магнус ошибся и неожиданно подарил сопернику фигуру. Он еще по инерции сделал несколько ходов, а потом хладнокровие ему изменило. Карлсен грохнул локтем по столу, от чего фигуры попадались. Но потом он протянул сопернику руку, поздравлял с победой и в гневе покинул игровой зал. Что ж, это всего лишь грозовые дни небожителя.