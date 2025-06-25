Школьник из Москвы разнес великого Карлсена: в России появился новый гений?

Пятнадцатилетний школьник из Москвы обыграл первого номера международного рейтинга Магнуса Карлсена. РИА Новости Спорт рассказывает о кошмаре экс-чемпиона мира.
Что случилось?
О сокрушителе Карлсена известно не так много. Максим Иванников родился в 2010 году и его рейтинг ни разу не дотягивал до мастерского уровня в 2300 единиц. На данный момент показатель равен 2194 баллам, а у Карлсена он находится в поднебесье — 2837. По меркам современных шахмат — это целая пропасть.
Москвич пока остается на уровне кандидата в мастера спорта, но есть одна особенность: он ученик школы двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова, где умеют ставить игру по академическим канонам. К числу последних успехов Иванникова стоит отнести победу в апрельском турнире по блицу «Московский гамбит» и в майском отборочном турнире по рапиду «Шахматные звезды. 5.0».
Соперники встретились за виртуальной доской в партии третьего тура. Иванников играл белыми фигурами, а Карлсен выбрал Французскую защиту. Россиянин крепко разыграл дебют и достойно выдерживал напряжение на доске. Когда считал нужным, то шел на размен фигур и упрощал позицию. Правда, в миттельшпиле он едва не зарвался — Максим отправил ферзя в дальнюю экспедицию на край доски. И Магнус мог или захватить его в плен, или получить весомое преимущество. Но раскоронованный чемпион прошел мимо выгодной возможности.
А в эндшпиле Максим нарастил давление, получил проходную пешку и на 33-ходу под угрозой материальных потерь Карлсен был вынужден признать свое поражение.
Нежданное крушение заставило Магнуса встряхнуться и уже не допускать подобных ошибок. Или недооценки соперника, как было в случае со скромным школьником из России. Норвежец в итоге разделил второе-третье места, но по дополнительным показателям стал третьим.
Максим финишировал на скромном 122-м месте. Как бы ни сложилась его дальнейшая жизнь, уже сейчас он может гордиться тем, что заставил говорить о себе весь шахматный мир.
Грохнул по столу и фигуры разлетелись
Когда закончилась эпоха соперничества Анатолия Карпова и Гарри Каспарова* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов), пришло время Карлсена. Но вскоре норвежец сам устранился от дальнейшего доминирования, требующего мощных физических и психологических ресурсов. Вместо этого он пытался давить на главу FIDE Аркадия Дворковича по поводу долгих сроков подготовки к чемпионским матчам и участия в них, скандально отказывался от матча с российским претендентом Яном Непомнящим.
Реформатором великий Магнус не стал, и ныне развлекается в онлайн-турнирах, где он нащупал свою зону комфорта. Этот формат наряду со скоротечными соревнованиями по рапиду и блицу пока что его радуют. Нет, Карлсен не ушел на раннюю пенсию, он по-прежнему очень силен, что и доказывает постоянными победами в престижных турнирах. Включая и соревнования по шахматам Фишера, в которой возможно 960 вариантов изначальной расстановки фигур. Но иногда он дарит выигрышные лотерейные билетики школярам со всего мира.
Например, мощный резонанс вызвали две победы над ним молодого Андрея Есипенко. Сначала россиянин выиграл у него в турнире по классическим шахматам в родной для него Норвегии, а затем зажал его в тиски на соревновании Airthihgs Masters.
Многим памятно и фиаско норвежца в партии с американцем Хансом Ниманном на престижном «круговике» в США. Но тогда подоплека была совсем иной: скандально известного соперника подозревали в читерстве и, видимо, разделявший такие подозрения Карлсен сдался на третьем ходу, а потом и вовсе решил высокомерно покинуть турнира.
Ну и последний штрих. В начале июня на привычном для викинга турнире в норвежском Ставангере он владел преимуществом в партии с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. Но в цейтноте Магнус ошибся и неожиданно подарил сопернику фигуру. Он еще по инерции сделал несколько ходов, а потом хладнокровие ему изменило. Карлсен грохнул локтем по столу, от чего фигуры попадались. Но потом он протянул сопернику руку, поздравлял с победой и в гневе покинул игровой зал. Что ж, это всего лишь грозовые дни небожителя.