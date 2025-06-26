«Хотим, чтобы в нардах чемпион мира был из России». Интервью с Ацамазом Арсаговым

— Давайте я смело помечтаю (улыбается). Тем более что мечты воплощаются в жизнь, когда ты много работаешь. Наша цель — чтобы в ближайшие годы как можно больше детей и юношей стали учиться играть в нарды в школах. Если хотя бы в 100 школах России будет кружок по нардам, это хороший результат для нас. Постепенно появится аудитория в среде студентов, а из этой молодёжи и будут регулярно появляться лучшие спортсмены. Сейчас в каждой дисциплине, есть, допустим, по 100 сильных игроков. А будут — тысячи. И из них самые лучшие получат возможность выступать на международных соревнованиях и побеждать на чемпионатах мира. Пока у нас никто не забирался на самую вершину, только Сергей Ерохин становился вторым. Хочется, чтобы чемпионом мира стал игрок из России. И я не побоюсь сказать, что если мы будем и дальше двигаться такими же темпами, то эта мечта может скоро стать реальностью.