Артемьев стал лучшим в рапиде на турнире «Шахматные звезды. 5.0»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира по рапиду в рамках проходящего в Москве фестиваля «Шахматные звезды 5.0» с призовым фондом 15 миллионов рублей.
Пятый турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» проходит в Москве с 26 по 30 июня, главная площадка соревнований — павильон «Азербайджан» на ВДНХ. Впервые в истории турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России играют дети-спортсмены из других стран.
Артемьев выиграл пять партий и четыре завершил вничью, набрав 7 очков из 9. Серебряным призером турнира стал россиянин Евгений Томашевский (5,5), по дополнительным показателям опередивший индийца Раунака Сандхвани (5,5). Экс-претендент на звание чемпиона мира российский шахматист Сергей Карякин завершил соревнование на четвертом месте (5).
В воскресенье и понедельник участники фестиваля сыграют 18 партий в блиц. Победитель соревнования определится по наименьшей сумме мест, занятых в турнирах по быстрым шахматам и молниеносной игре.
РИА Новости Спорт выступает официальным информационным агентством турнира «Шахматные звезды. 5.0».