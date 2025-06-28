Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артемьев стал лучшим в рапиде на турнире «Шахматные звезды. 5.0»

Россиянин Артемьев стал лучшим в рапиде на турнире «Шахматные звезды. 5.0».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира по рапиду в рамках проходящего в Москве фестиваля «Шахматные звезды 5.0» с призовым фондом 15 миллионов рублей.

Пятый турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» проходит в Москве с 26 по 30 июня, главная площадка соревнований — павильон «Азербайджан» на ВДНХ. Впервые в истории турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России играют дети-спортсмены из других стран.

Артемьев выиграл пять партий и четыре завершил вничью, набрав 7 очков из 9. Серебряным призером турнира стал россиянин Евгений Томашевский (5,5), по дополнительным показателям опередивший индийца Раунака Сандхвани (5,5). Экс-претендент на звание чемпиона мира российский шахматист Сергей Карякин завершил соревнование на четвертом месте (5).

В воскресенье и понедельник участники фестиваля сыграют 18 партий в блиц. Победитель соревнования определится по наименьшей сумме мест, занятых в турнирах по быстрым шахматам и молниеносной игре.

РИА Новости Спорт выступает официальным информационным агентством турнира «Шахматные звезды. 5.0».