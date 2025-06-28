Артемьев стал лучшим в рапиде на турнире «Шахматные звезды. 5.0»

Пятый турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» проходит в Москве с 26 по 30 июня, главная площадка соревнований — павильон «Азербайджан» на ВДНХ. Впервые в истории турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России играют дети-спортсмены из других стран.