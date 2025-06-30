Честный разговор с Сергеем Карякиным про российские и мировые шахматы. Что с ними не так?

— Могу сказать, что самый тяжёлый момент для меня однозначно был в 2014 году. Я приехал на чемпионат России, будучи лидером рейтинга. Предполагалось, что буду бороться за первое место или хотя бы за призы, а в итоге стал последним. То был худший турнир в моей жизни. Однако, с другой стороны, это стало для меня супермотивацией. Следующие два года были лучшими в моей карьере: я выиграл Кубок мира, турнир претендентов, вышел на матч с Карлсеном. Все помнят про тот матч, но мало кто знает, что ему предшествовало последнее место на чемпионате России.