Россия утратила статус шахматной супердержавы. Среди сильнейших в мире наших больше нет

Если смотреть на ситуацию более глобально, то Россия в мужских шахматах потеряла статус супердержавы. Формально это случилось уже давно. Но теперь это оформлено официально. Да, у нас есть чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин, у нас есть чемпион мира среди молодёжи Алексей Гребнев, у нас есть самый молодой международный мастер в истории шахмат Роман Шогджиев. И есть ряд молодых и даже совсем юных шахматистов, которые в ближайшие годы могут ворваться в элиту.