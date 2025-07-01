«Поддерживаю борьбу Крамника с читерами, сейчас его атакуют со всех сторон». Мнение Артемьева

Владислав Артемьев провел блестящий турнир в рапид и в блиц, в доминирующем стиле победив на турнире «Шахматные звезды 5.0» в Москве. В блиц-рейтинге ФИДЕ 27-летний гроссмейстер прибавил почти 10 пунктов (14-е место в live), в рапид-рейтинге — почти шесть пунктов (11-е место). А вот в классике у двукратного чемпиона России в этом году не складывается. Владислав провел несколько неудачных турниров, включая домашний «Аэрофлот Опен», и отдалился от элитного клуба 2700. О дальнейших планах на этот год Артемьев рассказал в интервью «СЭ».
На ЧМ по киберспорту ожидается очень мощный состав
— Ваш следующий крупный турнир — чемпионат мира по киберспорту, который пройдет в Эр-Рияде (в апреле стало известно, что команда Team Spirit — победитель The International в 2021 году — усилилась двумя российскими гроссмейстерами — Артемьевым и Даниилом Дубовым. — Прим. «СЭ»)?
— Да, планирую сыграть в Саудовской Аравии.
— Уже понятен формат этого события?
— Насколько я понимаю, Даня [Дубов] будет играть турнир последнего шанса в 20-х числах июля в Саудовской Аравии. Надеюсь, он хорошо выступит и мы будем выступать в главном турнире ЧМ. Там состав ожидается очень мощный. Туда уже отобрались много сильных игроков, включая Карлсена, Накамуру, Фируджу, Дуду, Федосеева.
— И там уже будут личные турниры?
— Да, в рапид и в блиц. Потом по разным дисциплинам будет суммарный зачет. Это уже для организации важно, а для шахматистов это в большой степени будет личный турнир. Честно говоря, когда только началась история с приглашением шахматистов в киберспортивные организации, было немного необычно. С удивлением прочитал об этом, но потом и мне стали поступать различные предложения. В итоге остановился на Team Spirit.
— Вообще увлекаетесь киберспортом, следите за успехами Team Spirit?
— Теперь слежу, читаю новости. У них много составов в разных дисциплинах: Counter-Strike и Dota 2. Они были победителями крупных турниров. Теперь изучаю их историю, подтягиваю матчасть (смеется). Раньше был далек от индустрии киберспорта.
— Вы много играете в командах с Дубовым. Слышали, что он называет вас Сергеем Есениным?
— Да, он мне лично об этом говорил. Я не вижу каких-то сходств, но Дане виднее (улыбается).
Самарканд, Индия, Суперфинал
— В сентябре вас ждет, возможно, главный турнир этого чемпионского цикла — «Большая швейцарка» (состоится
— Да, буду играть Grand Swiss, уже подписал контракт. «Большая швейцарка» и Кубок мира — два главных турнира года. Так что осенью начнется самое интересное. Как для шахматистов, так и для болельщиков.
— У вас есть цель отобраться на турнир претендентов-2026 или главное — получить удовольствие от игры?
— Нет смысла терять две недели, если не ставишь задачу получить место в претендентском. При этом надо понимать, что это затяжной турнир, будет колоссальная конкуренция, так что посмотрим.
— Плохо, что Кубок мира (31 октября — 27 ноября в Индии. — Прим. «СЭ») пройдет после «Большой швейцарки»?
— Не думал об этом. В целом радует, что главные старты пройдут там, где у россиян не будет проблем с визами. В остальном — все в равных условиях.
— А намерены ли принять участие в Суперфинале чемпионата России?
— Он еще не скоро. Есть время подумать, но, вероятно, придется отказаться.
— Могли бы объяснить почему?
— Это тоже затяжной турнир, который также длится две недели. А играть его после «Большой швейцарки»… Я бы скорее не играл. Только если будет какой-то отбор, как в прошлый раз (на Суперфинале-2024 у мужчин разыгрывалось пять мест на Кубок мира-2025. — Прим. «СЭ»).
— Как вы относитесь к новым разборкам вокруг античитерской работы Владимира Крамника? К делу уже подключилась ФИДЕ, которая просит 14-го чемпиона мира отозвать иск о клевете против Давида Навары.
— Это сложный момент. В целом я считаю, что Крамник занимается нужным делом. Проблема читерства — она серьезная. Как говорит сам Владимир Борисович, экзистенциальная. Особенно в онлайн-шахматах. Многих гроссмейстеров подозревают. В том числе уровня 2600−2700. С одной стороны, это удивительно. С другой, в онлайн-шахматах действительно стали разыгрываться большие деньги. Многие шахматисты зарабатывают в онлайн гораздо больше, чем в офлайн-турнирах. При этом и вживую бывало, что подозревали сильных игроков. Не буду называть фамилии, но это действительно гроссмейстеры, которые на слуху.
— У вас бывало, что вы подозревали кого-то во время партии в живом турнире?
— У меня такое случалось крайне редко. Но в шахматных кулуарах обсуждаются известные фамилии, и это тревожно. Поэтому поддерживаю борьбу Крамника. Ему сейчас непросто. Со всех сторон его атакуют, поэтому пожелаю Владимиру Борисовичу удачи и стойкости. При этом его методы я не до конца понимаю, я не специалист в математической статистике.
Тимур Ганеев