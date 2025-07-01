«Поддерживаю борьбу Крамника с читерами, сейчас его атакуют со всех сторон». Мнение Артемьева

— Да, в рапид и в блиц. Потом по разным дисциплинам будет суммарный зачет. Это уже для организации важно, а для шахматистов это в большой степени будет личный турнир. Честно говоря, когда только началась история с приглашением шахматистов в киберспортивные организации, было немного необычно. С удивлением прочитал об этом, но потом и мне стали поступать различные предложения. В итоге остановился на Team Spirit.