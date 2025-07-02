Сергей Карякин: У нас нет плеяды молодых гроссмейстеров, как в Индии

В начале этой недели в Москве закончился пятый розыгрыш престижного турнира «Шахматные звезды». В соревновании по быстрым шахматам и блицу победу одержал россиянин Владислав Артемьев, вторым стал представитель Индии Раунак Садхвани, а третье место занял наш звездный гроссмейстер Сергей Карякин, с весны 2022 года не выступающий на крупных международных турнирах из-за несогласия с запретом российской символики. В интервью «Известиям» Карякин оценил свои результаты на прошедшем соревновании, поделился впечатлениями от работы в Совете Федерации РФ, где он с сентября прошлого года представляет Крым, а также рассказал, в каких соревнованиях еще хочет выступить и порассуждал о кризисе в российских шахматах.
«Доведи эти две партии до победы, вот и было бы мое второе место»
— Довольны своим результатом на прошедших «Шахматных звездах»?
— В целом да. Я боролся за второе место до последнего тура. Окей, в конце не повезло, хотя шансы на успех были. Я, если можно так выразиться, лидировал перед последним туром по отношению к третьему месту — у меня было на полбалла больше. С другой стороны, мне предстояло играть черными фигурами с шедшим первым Владом Артемьевым. В свою очередь, шедший вслед за мной Раунак Садхвани играл белыми с Валентиной Гуниной. Понятно было, что он фаворит, поскольку мне нужно было именно на победу играть с Владом черными, что очень тяжело, ведь Артемьев находится в прекрасной форме и заслуженно занял итоговое первое место. Так что всё по делу. И радует, что турнир состоялся.
— Для вас принципиально каждый раз принимать в нем участие?
— Да, потому что это настоящий праздник шахмат. Хорошо, что он проводится каждый год, когда могут собраться и сильные представители разных стран среди гроссмейстеров, и проводится турнир среди детей. Спасибо организаторам за это — всё снова было сделано на очень высоком уровне. Настроение после этого отличное. Чуть-чуть мне могло больше повезти в самом соревновании, но всё по делу. Сильнейшие, как всегда, на пьедестале.
Очень интересно в этом участвовать, поскольку выступают как многие сильнейшие россияне, так и иностранцы высокого уровня. Поэтому было интересно побороться за второе место с Садхвани. И, повторюсь, все закончилось по делу.
— Можно назвать это третье место успехом, с учетом того что у вас в последние годы стало гораздо меньше международной практики?
— Думаю, глобально это сказывается. И не потому, что я хочу свой результат на турнире обратить в какой-то плюс. Просто на самом деле, если посмотреть на мое выступление, то на прошедших «Шахматных звездах» у меня были абсолютно выигрышные позиции в двух партиях — черными с Валентиной Гуниной в быстрых шахматах и в блице с Теймуром Раджабовым. Две совершенно выгодные позиции. И мне некого винить в том, что я отдал это и потерял просто на ровном месте. Кроме того, что я виню в этом себя, виню еще собственную неразыгранность. Элементарные вещи я не видел, упустил их. Доведи эти две партии до победы, вот и было бы мое второе место. Но при этом хочется отметить потрясающий перформанс, достижение Влада Артемьева, который занял первое место абсолютно без вопросов. Если за вторую строчку я где-то действительно мог претендовать, то в случае с победой на турнире Влад просто вне конкуренции.
«Стараюсь успеть везде, где только можно»
— С сентября прошлого года, когда вы начали работу сенатором Совета Федерации РФ от Республики Крым, сильно меньше стали заниматься шахматами?
— Я бы сказал, что да, сильно меньше. Честно говоря, последний раз я активно тренировался перед прошлым турниром «Шахматные звезды», который проходил в июне прошлого года в «Москва-Сити». Грубо говоря, если ты открываешься шахматы раз в полгода, ничего хорошего в профессиональном плане это не несет. С другой стороны, всё равно приятно, что даже в таком режиме я сумел сейчас побороться за место в тройке и был близок ко второму месту. Это показывает, что есть хороший задел, но всё равно прекрасно понимаю, что нужно заниматься сильно больше, если я хочу продолжать быть в топе. Для этого надо посвящать шахматам очень много времени.
— Как вам работа в Совете Федерации за почти год после назначения сенатором?
— У нас в Совете Федерации большая дружная команда. Мы хорошо работаем под председательством Валентины Ивановны Матвиенко. Могу только выразить благодарность за ту поддержку, которую мне оказывают коллеги. Конечно, для шахмат у меня теперь остается меньше времени. Но стараюсь успеть везде, где только можно. И совмещать шахматы и политическую деятельность, насколько это возможно.
— Если в обозримом будущем, через пару-тройку лет, ФИДЕ станет допускать до своих соревнований россиян под флагом нашей страны и вы получите возможность выступать на всех топовых турнирах, вам придется выбирать между шахматами и Советом Федерации?
— Я думаю, что всё можно согласовать. Но глобально, конечно, мне бы очень хотелось выступить на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу — это мой любимый турнир. И на Кубке мира по нокаут-системе — всегда большое удовольствие получаю, когда там играю. Но опять-таки, вы правильно заметили, если будет возможность. Тогда, конечно, с удовольствием.
— Турнир претендентов и матч за шахматную корону уже не вызывают такие эмоции?
— Понятное дело, что это шикарное соревнование. Просто туда отобраться очень сложно — большой многоступенчатый отбор. Поэтому сейчас об этом не думаю. А вот про чемпионат мира по блицу и быстрым и Кубок мира могу прямо сейчас сказать, что с удовольствием там сыграю, если будет возможность.
«Я уже давно говорил, что у нас в российских шахматах кризис»
— Недавно Ян Непомнящий выбыл из топ-10 рейтинга ФИДЕ, теперь там нет ни одного россиянина, чего ни разу не случалось за время существования этого рейтинга. О чем это говорит?
— Я уже давно говорил, что у нас в российских шахматах кризис. Поскольку начал я это говорить в период, когда участвовал выборах на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), многие решили, что я эти заявления делаю в рамках той кампании. Но сейчас мы видим, что кризис действительно существует — по крайней мере, в том, что касается участия наших шахматистов на топ-уровне.
Помимо рейтинга ФИДЕ еще бы отметил то, что пока никто из россиян не отобрался на ближайший турнир претендентов. И неизвестно, отберется ли. Можно всё это связать с общим ростом конкуренции в мировых шахматах. Но надо учитывать и то, что в России постепенно уходит поколение, которое добивалось больших успехов в последние десятилетия. Речь о поколении Владимира Крамника и чуть более позднем, к которому относимся мы с Яном Непомнящим. Пока не вижу достаточно молодых ребят, которые бы нас заменили. Надеюсь, это вопрос времени.
— На кого-то есть надежда, что зайдет в топ-10?
— Надеюсь, со временем туда зайдет как минимум Иван Землянский — самый молодой гроссмейстер России. Но это потребует немало времени — его успех не случится завтра или послезавтра.
Здесь на самом деле большая проблема, что нет у нас такой плеяды молодых гроссмейстеров, которая была, например, в Индии несколько лет назад. Тогда одновременно появились Арджун Эригайси, Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанадха и многие другие — индусы, которые стали гроссмейстерами в 12−13 лет, максимум в 14. И, соответственно, один из них — Гукеш — сейчас стал чемпионом мира в 18 лет. Это фантастическое достижение плеяды.
У нас есть Иван Землянский, которому в этом году будет 15 лет, есть чуть постарше Володар Мурзин, которому 18. Но глобально мы уступаем в этом плане той же Индии. Дай Бог, чтобы этот пробел в ближайшем будущем был нивелирован. Со своей стороны буду в любом случае продолжать развивать шахматы по всей России — впереди много планов, мы открываем шахматные школы в регионах, видим там большие перспективы. Будем работать над всем этим и проводить турниры. Чем выше конкуренция, тем быстрее будет развитие.
«Карлсен — пока еще номер один»
— Гукеш сколько продержится в качестве обладателя шахматной короны?
— Вы знаете, здесь вообще лотерея. Он может как супердолго оставаться на вершине, так и сразу же с нее вылететь. С одной стороны, я не вижу у него такого огромного запаса прочности, как был у Магнуса Карлсена, когда было понятно, что он будет фаворитом любого матча. Гукеш таким фаворитом не является. Но за счет своей молодости и задора может выигрывать. И это может помочь ему долго продержаться на вершине. Но глобально мы все в шахматном мире считаем, что Карлсен — пока еще номер один.
— Нет ощущения, что быстрые шахматы и блиц постепенно вытесняют классические шахматы с борьбой за корону на второй план?
— На самом деле здесь большой концептуальный выбор. Можно выступать в быстрых шахматах и блице на высочайшем уровне. А можно пытаться выступать в «классике» и бороться за чемпионский титул или хотя бы отбираться на матч за корону через турнир претендентов.
— Это уже нельзя совместить?
— Совместить можно. Но, насколько я это вижу и чувствую, даже без больших тренировок в «классику» я всё равно сохраняю шансы на успех в быстрых и блице. Они всё равно есть — хотя бы побороться за второе место на тех же «Шахматных звездах». Но если брать именно «классику», то нужно просто с утра до вечера заниматься только этим. И это несовместимо ни с каким другим родом деятельности, другой работой. Поэтому я лично не претендую сейчас на какие-то достижения в «классике», но считаю, что могу бороться в блице за первые места.
— А в плане популярности «классика» еще не уступает блицу и быстрым шахматам?
— Я надеюсь, она останется в том виде, как есть. Это как в культуре — есть Большой театр, классическая музыка. Аналогом этого являются классические шахматы, в которых гроссмейстеры показывают высочайший уровень того, на что они способны. А быстрые и блиц тоже прекрасны своей скоростью реакции и мышления. Но глобально там шахматисты всё равно не на том уровне выступают. Если мы хотим, чтобы люди выступали на пределе своих возможностей, то нужная «классика». А быстрые и блиц тоже должны быть, чтобы их показывать по телевизору, когда есть динамика, и в то же время люди видели, как быстро могут мыслить шахматисты.
Алексей Фомин