Сергей Карякин: У нас нет плеяды молодых гроссмейстеров, как в Индии

— Думаю, глобально это сказывается. И не потому, что я хочу свой результат на турнире обратить в какой-то плюс. Просто на самом деле, если посмотреть на мое выступление, то на прошедших «Шахматных звездах» у меня были абсолютно выигрышные позиции в двух партиях — черными с Валентиной Гуниной в быстрых шахматах и в блице с Теймуром Раджабовым. Две совершенно выгодные позиции. И мне некого винить в том, что я отдал это и потерял просто на ровном месте. Кроме того, что я виню в этом себя, виню еще собственную неразыгранность. Элементарные вещи я не видел, упустил их. Доведи эти две партии до победы, вот и было бы мое второе место. Но при этом хочется отметить потрясающий перформанс, достижение Влада Артемьева, который занял первое место абсолютно без вопросов. Если за вторую строчку я где-то действительно мог претендовать, то в случае с победой на турнире Влад просто вне конкуренции.