Илюмжинов заявил о планах стать президентом ФИДЕ и вернуть россиянам флаг и гимн

Россиянин отметил, что с него сняты санкции США, поэтому он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента ФИДЕ, которые пройдут в сентябре 2026 года в Узбекистане. «Для этого надо, чтобы пять стран меня выдвинули», — добавил Илюмжинов.