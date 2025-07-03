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Илюмжинов заявил о планах стать президентом ФИДЕ и вернуть россиянам флаг и гимн

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил о планах баллотироваться на пост президента организации. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин отметил, что с него сняты санкции США, поэтому он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента ФИДЕ, которые пройдут в сентябре 2026 года в Узбекистане. «Для этого надо, чтобы пять стран меня выдвинули», — добавил Илюмжинов.

Функционер также рассказал о том, чем займется в случае возвращения в федерацию. По его словам, он вернет флаг и гимн российским шахматистам. «Это будет моя первая задача», — заявил Илюмжинов.

Функционер покинул ФИДЕ в 2018 году после включения его в санкционный список США. Место главы организации занял его соотечественник Аркадий Дворкович, который руководит ФИДЕ по настоящий момент. С весны 2022 года российские шахматисты выступают на соревнованиях без флага и гимна.