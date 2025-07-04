Шахматные королевы: чего ждать от наших топовых женщин-гроссмейстеров на Кубке мира

— Тот факт, что Александра отобралась на турнир претенденток (через серию Гран-при), поможет ей играть более раскрепощенно на Кубке мира, — сказал «Известиям» Евгений Томашевский. — Все-таки это снижает психологическую нагрузку и самое главное — дает простор для маневра при планировании турниров. Когда у тебя есть далекий, но очень важный ориентир, ты можешь подстраивать свою подготовку под него, и в других турнирах тебе немного проще. Но, опять же, Кубок мира — сам по себе очень значимый старт. Никто не будет играть его спустя рукава.