Шахматные королевы: чего ждать от наших топовых женщин-гроссмейстеров на Кубке мира

В Батуми 5 июля стартует женский Кубок мира по шахматам, который продлится до конца месяца. В престижном соревновании по нокаут-системе сильнейшие шахматистки мира не только разыгрывают почти $700 тыс., но и три места в турнир претенденток — 2026 (его победительница сразится в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь). Чемпионка мира из Китая пропускает Кубок, зато в строю сразу семь представительниц топ-10. Стартовый лист возглавляет Лэй Тинцзе, самый высокий посев из россиянок — шестой — получила действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина. Сразу за ней расположилась Екатерина Лагно, которая два года назад сенсационно проиграла в первом же матче. Также Россию представят Полина Шувалова (12-й номер посева), Валентина Гунина (25), Анна Шухман (27) и Дарья Чарочкина (72).
Чудесное спасение
Два года назад Кубок мира проходил в Баку, и его в блестящем стиле выиграла Александра Горячкина. По ходу турнира она обыграла Лисандру Ордас Вальдес, Дивью Дешмукх (34-й стартовый номер), Нино Бациашвили (15), Харику Джонавалли (10), Тань Чжунъи (6) и Нургюл Салимову (29) в финале. Болгарскую шахматистку, которая стала главным открытием турнира, удалось переиграть на тай-брейке.
После чудесного спасения по итогам двух партий в классику россиянка смогла обыграть соперницу в рапид. Причем в первой партии ей вновь пришлось очень нелегко, но во второй Александра провела отличную атаку белыми, заставляя Салимову допускать одну ошибку за другой. Таким образом, второй женский Кубок мира в истории вновь достался россиянке. В 2021 году в Сочи победу праздновала Александра Костенюк (12-я чемпионка мира, ныне выступающая за Швейцарию, переиграла в финале Горячкину).
Интересно, что в столице Азербайджана Александра играла без личного тренера. Сейчас ситуация изменилась, с начала 2025-го сильнейшая российская шахматистка последних лет работает со старшим тренером юношеской сборной Евгением Томашевским.
— Тот факт, что Александра отобралась на турнир претенденток (через серию Гран-при), поможет ей играть более раскрепощенно на Кубке мира, — сказал «Известиям» Евгений Томашевский. — Все-таки это снижает психологическую нагрузку и самое главное — дает простор для маневра при планировании турниров. Когда у тебя есть далекий, но очень важный ориентир, ты можешь подстраивать свою подготовку под него, и в других турнирах тебе немного проще. Но, опять же, Кубок мира — сам по себе очень значимый старт. Никто не будет играть его спустя рукава.
Всего на КМ-2023 выступало шесть россиянок. Лея Гарифуллина вылетела во втором раунде от Баделько, а сама Ольга (с прошлого года представляет Австрию) в следующем круге не смогла сотворить сенсацию в дуэли с третьей сеяной Хампи Конеру. Алина Бивол в третьем раунде проиграл Медине Варде Аулии из Индонезии, а Екатерина Лагно (имевшая четвертый стартовый номер) неожиданно оступилась в первом же матче с Мари Анн Гомес из Индии. Свою секцию смогла выиграть Полина Шувалова, однако в четвертьфинале россиянка уступила Салимовой.
Подарок судьбы
В этот раз на турнире также сыграют шесть россиянок. Путевки через Суперфинал-2024 ЧР (проходивший в Барнауле) заработали Лагно, Дарья Чарочкина и Горячкина. Учитывая, что Александра отобралась в Тбилиси по рейтингу, третья путевка досталась занявшей четвертое место Шуваловой. В конце июня стало известно, что на турнире сыграет действующая чемпионка мира до 20 лет Анна Шухман. Это стало возможным после победы россиянки над представительницей Казахстана Ксенией Балабаевой в мини-матче, который проходил в Астане. Наконец специальное приглашение на турнир получила одна из самых титулованных шахматисток современности Валентина Гунина. На wild card ее лично номинировал президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян.
По словам Гуниной, из-за болезни он практически перестала играть в классические шахматы (спортсменка болеет тяжелым системным аутоиммунным заболеванием — в 2023-м врачи подтвердили ей диагноз «волчанка»), но в этом году для ее это будет уже уже третий турнир с этим контролем. После личного чемпионата Азии и командного ЧР.
— Для меня это приятная неожиданность, большой подарок судьбы — отметила Гунина в беседе с «Известиями». — Немного заранее вылетела в Грузию со своим тренером, чтобы получше подготовиться к Кубку мира. В 2021 году я хорошо сыграла на первом КМ в Сочи, дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Саше Костенюк. Повторить это достижение, конечно, будет непросто. Во-первых, мой основной дебют Каро-Канн не очень подходит для нокаут-системы, во-вторых, сейчас принимаю новые препараты и пока не могу понять, как поведет себя организм под такой нагрузкой. Если пройдут два-три круга, то будет здорово.
Всего в Кубке мира примут участие 107 шахматисток. В первом круге играют 78 спортсменок, со второго раунда к победившим 39 участницам добавляются 21 рейтинг-фавориток. В первом круге Гунина встретится с 16-летний Изабель Исюань Нин из Новой Зеландии, Шухман — с Руэлл Канино из Филиппин, Чарочкина — с Полин Гишар из Франции. Горячкина, Лагно и Шувалова начнут свои выступления со второго круга.
Всего будет сыграно семь кругов, включая финал и матч за третье место. Каждый раунд состоит из двух партий с классическим контролем времени с переменой цвета и тай-брейка в случае необходимости.
Соревнование входит в цикл чемпионата мира и является отборочным к турниру претенденток ФИДЕ: туда выходят участницы, занявшие первое-третье места. Пока на претендентский отобрались только Чжу Цзиньэр и Горячкина.
Отметим, что мужской Кубок мира пройдет в Индии с 31 октября по 27 ноября.
Тимур Ганеев