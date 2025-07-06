В Москве пройдет шахматный форум Moscow Open — 2025 с 12 по 20 июля

Как отметили на сайте, в состязаниях примут участие более тысячи шахматистов разных возрастов и спортивной квалификации. Они сразятся по швейцарской системе в девяти турах. Уточняется, что первый тур соревнований начнется 16 июля в 11.00 мск. В 16.00 мск пройдет церемония открытия форума с ведущим Дмитрием Губерниевым. На мероприятии гостей ждут выступления танцевальных и музыкальных коллективов. Отмечается, что победители среди мужчин, женщин, а также парней и девушек до 17 лет получат автомобили марки «Москвич».