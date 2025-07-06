В Москве пройдет шахматный форум Moscow Open — 2025 с 12 по 20 июля

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. XXI международный шахматный форум Moscow Open пройдет в столице с 12 по 20 июля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«С 16 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет XXI Международный шахматный форум Moscow Open — 2025. Организаторы соревнований — столичный Департамент спорта и Федерация шахмат Москвы. В программу форума традиционно войдут крупные массовые турниры: этапы Fonbet Кубка России среди мужчин и женщин, а также открытые соревнования среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет соответственно и юношей и девушек до 17 лет», — говорится в сообщении.
Как отметили на сайте, в состязаниях примут участие более тысячи шахматистов разных возрастов и спортивной квалификации. Они сразятся по швейцарской системе в девяти турах. Уточняется, что первый тур соревнований начнется 16 июля в 11.00 мск. В 16.00 мск пройдет церемония открытия форума с ведущим Дмитрием Губерниевым. На мероприятии гостей ждут выступления танцевальных и музыкальных коллективов. Отмечается, что победители среди мужчин, женщин, а также парней и девушек до 17 лет получат автомобили марки «Москвич».
«Кроме того, состоится турнир звезд с участием чемпиона мира по рапиду и блицу Сергея Карякина и трехкратного победителя всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России Алексея Дреева. 19 июля в 16.30 мск гроссмейстеры сыграют четыре партии в быстрые шахматы, а 20 июля в 13.00 мск — восемь партий в блиц», — добавляется на сайте.
Уточняется, что участников и зрителей ждет онлайн-комментирование, зона с напольными шахматными фигурами, а также большая развлекательная программа, которая будет включать в себя и выступление творческих коллективов, и настольные игры.
Согласно информации на сайте Moscow Open 2025, в рамках форума запланирована дополнительная программа для гостей, в том числе «концертная программа от международной академии» советского и российского певца и композитора Николая Агутина.