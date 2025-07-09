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Умерла мать российского гроссмейстера Яна Непомнящего

Скончалась мать российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мать российского гроссмейстера Яна Непомнящего Лилия Борисовна ушла из жизни 8 июля, сообщается в Telegram-канале Федерации шахмат России (ФШР).

Сам гроссмейстер опубликовал в своем Telegram-канале детское фото с матерью.

«Она была замечательным преподавателем математики, ее ученики поступали в лучшие вузы России. ФШР выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Непомнящему 34 года. Он чемпион мира по блицу и двукратный участник матчей за мировую шахматную корону. На текущий момент россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).