МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суперфинал по шахматам среди стран ШОС и БРИКС пройдет в Москве с 10 по 13 июля, в нем примут участие 220 человек и еще более 26 тысяч участников подключатся к соревнованию в формате онлайн.