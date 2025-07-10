МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суперфинал по шахматам среди стран ШОС и БРИКС пройдет в Москве с 10 по 13 июля, в нем примут участие 220 человек и еще более 26 тысяч участников подключатся к соревнованию в формате онлайн.
В очном суперфинале примут участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Южной Африки. Основные события суперфинала пройдут 11 и 12 июля. Онлайн-турнир будет проведен на российской платформе myChess.
В пресс-службе благотворительного фонда «Ход в будущее» отметили, что помимо стран ШОС и БРИКС, в онлайн-формате к соревнованиям подключатся участники из Италии и Франции. Планируется, что подобные мероприятия будут проводиться на ежегодной основе.
В рамках соревнования планируется установить мировой рекорд «Самого массового международного юношеского суперфинала по шахматам среди стран ШОС и БРИКС», он будет официально подтвержден экспертами международной книги рекордов «INTERRECORD: Official Excellence» и занесен в Реестр рекордов России.
В пресс-службе благотворительного фонда «Ход в будущее» сообщали РИА Новости, что «суперфинал по шахматам стран ШОС и БРИКС — знаковое событие для укрепления международного сотрудничества в контексте развития спортивной дипломатии, а подобные мероприятия стратегически важны для выработки у будущего поколения навыка опережающего мышления и коммуникации с позиции “умной силы”.