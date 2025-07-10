Шахматистка из Казахстана совершила сенсацию на Кубке мира

«Итоги четвертого дня Кубка мира ФИДЕ среди женщин: “убийца гигантов” Камалиденова победила Горячкину, что стало неожиданностью дня.



WGM Меруерт Камалиденова — фантастический игрок. На ее счету серебро в составе сборной Казахстана на Будапештской Олимпиаде в 2024 году. Также она многократная чемпионка страны и Азии среди молодежи, бывшая чемпионка мира среди юниоров. Камалиденова — начинающая звездная спортсменка.



Сегодня ​​она одержала блестящую победу в первой игре над одной из лучших шахматисток в истории, действующей обладательницей Кубка мира, гроссмейстером Александрой Горячкиной», — пишут в социальных сетях Международной шахматной федерации.