Шахматистка из Казахстана совершила сенсацию на Кубке мира

Во втором раунде турнира Камалиденова победила Александру Горячкину, которую в ФИДЕ назвали «одной из лучших в истории».
«Итоги четвертого дня Кубка мира ФИДЕ среди женщин: “убийца гигантов” Камалиденова победила Горячкину, что стало неожиданностью дня.
WGM Меруерт Камалиденова — фантастический игрок. На ее счету серебро в составе сборной Казахстана на Будапештской Олимпиаде в 2024 году. Также она многократная чемпионка страны и Азии среди молодежи, бывшая чемпионка мира среди юниоров. Камалиденова — начинающая звездная спортсменка.
Сегодня она одержала блестящую победу в первой игре над одной из лучших шахматисток в истории, действующей обладательницей Кубка мира, гроссмейстером Александрой Горячкиной», — пишут в социальных сетях Международной шахматной федерации.
Добавим, что Кубок мира по шахматам проходит в Батуми. В официальную заявку вошли 86 участников, а финальные игры пройдут
Что касается Камалиденовой, то в первом круге она обыграла Алисию Сливичку из Польши (2:0), а вторая игра с Горячкиной состоится сегодня, 10 июля.
Добавим, что ранее в интервью Youtube-каналу SauBall одна из ведущих шахматисток страны поделилась мыслями о роли физических нагрузок в своей жизни, рассказала, почему многие гроссмейстеры не воспринимают онлайн-турниры всерьез, и обсудила возможность заработка в шахматах.