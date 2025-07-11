14-летняя казахстанка преподнесла громкую сенсацию на Кубке мира по шахматам

Напомним, накануне сенсационную победу одержала 19-летняя Меруерт Камалиденова (рейтинг 2330). В первой партии второго раунда казахстанка обыграла россиянку Александру Горячкину (2533) — действующую обладательницу Кубка мира. Однако во второй россиянка взяла реванш. Теперь в их паре все решится в тай-брейке с быстрыми шахматами и блицом.