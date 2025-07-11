14-летняя казахстанка преподнесла громкую сенсацию на Кубке мира по шахматам

Во втором круге новоиспеченная чемпионка Казахстана встречалась с хозяйкой турнира Нино Бациашвили (2450) и победила международного гроссмейстера — 1,5:0,5. Таким образом, казахстанка выбила 16-ю сеяную с турнира.
В третьем круге Калиахмет предстоит мини-матч либо с экс-россиянкой Алиной Кашлинской (2459), выступающей за Польшу, либо с Умидой Омоновой (2211) из Узбекистана. После двух классических партий счет их противостоянии равный — 1:1 (две ничьи).
Напомним, накануне сенсационную победу одержала 19-летняя Меруерт Камалиденова (рейтинг 2330). В первой партии второго раунда казахстанка обыграла россиянку Александру Горячкину (2533) — действующую обладательницу Кубка мира. Однако во второй россиянка взяла реванш. Теперь в их паре все решится в тай-брейке с быстрыми шахматами и блицом.
Кубок мира проходит по нокаут-системе, в нем принимают участие 107 шахматисток. Призовой фонд составляет 691 250 долларов. Победительница получит 50 000 долларов и путевку в турнир претенденток на мировую шахматную корону.