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14-летняя казахстанка преподнесла громкую сенсацию на Кубке мира по шахматам

Казахстанка Елназ Калиахмет (рейтинг 2218) пробилась в третий раунд Кубка мира по шахматам, проходящего в Батуми (Грузия), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Во втором круге новоиспеченная чемпионка Казахстана встречалась с хозяйкой турнира Нино Бациашвили (2450) и победила международного гроссмейстера — 1,5:0,5. Таким образом, казахстанка выбила 16-ю сеяную с турнира.

В третьем круге Калиахмет предстоит мини-матч либо с экс-россиянкой Алиной Кашлинской (2459), выступающей за Польшу, либо с Умидой Омоновой (2211) из Узбекистана. После двух классических партий счет их противостоянии равный — 1:1 (две ничьи).

Напомним, накануне сенсационную победу одержала 19-летняя Меруерт Камалиденова (рейтинг 2330). В первой партии второго раунда казахстанка обыграла россиянку Александру Горячкину (2533) — действующую обладательницу Кубка мира. Однако во второй россиянка взяла реванш. Теперь в их паре все решится в тай-брейке с быстрыми шахматами и блицом.

Кубок мира проходит по нокаут-системе, в нем принимают участие 107 шахматисток. Призовой фонд составляет 691 250 долларов. Победительница получит 50 000 долларов и путевку в турнир претенденток на мировую шахматную корону.