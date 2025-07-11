Горячкина проиграла во втором раунде Кубка мира

Горячкиной 26 лет. В 2020 году она играла за мировую шахматную корону, но проиграла действующей чемпионке китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Горячкина в мае квалифицировалась на турнир претенденток за право сразиться с Цзюй Вэньцзюнь, который пройдет в 2026 году.