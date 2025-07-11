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Горячкина проиграла во втором раунде Кубка мира

Действующий победитель Кубка мира по шахматам Горячкина проиграла во 2-м раунде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Действующий победитель Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина выбыла во втором раунде розыгрыша турнира, проходящего в грузинском Батуми.

Горячкина проиграла 19-летней Меруерт Камалиденовой на тай-брейке второго раунда. Противостояние закончилось с общим счетом 2,5:1,5 в пользу представительницы Казахстана.

Третий розыгрыш Кубка мира проходит с 5 по 29 июля. Призовой фонд соревнований составляет 691 тысячу долларов. Тройка призеров получит прямые путевки на турнир претенденток 2026 года. Горячкина стала победительницей предыдущего Кубка мира, который состоялся в 2023 году в Азербайджане.

Камалиденова — серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады 2024 года в Будапеште в составе сборной Казахстана.

Горячкиной 26 лет. В 2020 году она играла за мировую шахматную корону, но проиграла действующей чемпионке китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Горячкина в мае квалифицировалась на турнир претенденток за право сразиться с Цзюй Вэньцзюнь, который пройдет в 2026 году.