Горячкина проиграла во втором раунде Кубка мира

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Действующий победитель Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина выбыла во втором раунде розыгрыша турнира, проходящего в грузинском Батуми.
Горячкина проиграла 19-летней Меруерт Камалиденовой на тай-брейке второго раунда. Противостояние закончилось с общим счетом 2,5:1,5 в пользу представительницы Казахстана.
Третий розыгрыш Кубка мира проходит с 5 по 29 июля. Призовой фонд соревнований составляет 691 тысячу долларов. Тройка призеров получит прямые путевки на турнир претенденток 2026 года. Горячкина стала победительницей предыдущего Кубка мира, который состоялся в 2023 году в Азербайджане.
Камалиденова — серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады 2024 года в Будапеште в составе сборной Казахстана.
Горячкиной 26 лет. В 2020 году она играла за мировую шахматную корону, но проиграла действующей чемпионке китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Горячкина в мае квалифицировалась на турнир претенденток за право сразиться с Цзюй Вэньцзюнь, который пройдет в 2026 году.