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Непомнящий снялся с турнира Freestyle Chess после смерти матери

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий снялся с турнира серии Freestyle Chess в Лас‑Вегасе (США) по семейным обстоятельствам, сообщается на странице турнира в соцсети X.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что мать шахматиста Лилия Борисовна ушла из жизни 8 июля.

«С сожалением сообщаем, что Ян Непомнящий не сможет принять участие в турнире Freestyle Chess в Лас-Вегасе по семейным обстоятельствам. Мысленно мы с ним в это трудное время», — говорится в заявлении.

Россиянина на турнире заменит американец Самуэль Севян. Соревнования серии Freestyle Chess в Лас-Вегасе пройдут с 16 по 20 июля.

Непомнящему 34 года. Он чемпион мира по блицу и двукратный участник матчей за мировую шахматную корону. На текущий момент россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).