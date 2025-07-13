Непомнящий снялся с турнира Freestyle Chess после смерти матери

Ранее стало известно, что мать шахматиста Лилия Борисовна ушла из жизни 8 июля.
«С сожалением сообщаем, что Ян Непомнящий не сможет принять участие в турнире Freestyle Chess в Лас-Вегасе по семейным обстоятельствам. Мысленно мы с ним в это трудное время», — говорится в заявлении.
Россиянина на турнире заменит американец Самуэль Севян. Соревнования серии Freestyle Chess в Лас-Вегасе пройдут с 16 по 20 июля.
Непомнящему 34 года. Он чемпион мира по блицу и двукратный участник матчей за мировую шахматную корону. На текущий момент россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).