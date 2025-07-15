Лагно продолжает битву за выход на турнир претенденток. Впереди сильная соперница из Индии

Напомним, что Кубок мира традиционно проходит по нокаут-системе: каждый раунд состоит из двух партий с классическим контролем времени с переменой цвета и тай-брейка в случае необходимости. В таком формате обычно хватает сенсаций, но не в этот раз. Первые три круга преодолели сразу восемь шахматисток, которые были «посеяны» в топ-10. Не повезло только Горячкиной (шестой номер) и пятой «сеяной» Анне Музычук, проигравшей китаянке Юйсинь Сонг. Правда, поражение украинки сложно назвать сенсацией. 19-летняя представительница КНР показывает сильные результаты в последние два года и уже смогла пробиться в топ-30 рейтинга ФИДЕ.