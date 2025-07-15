Лагно продолжает битву за выход на турнир претенденток. Впереди сильная соперница из Индии

До ⅛ финала женского Кубка мира, который проходит в эти дни в Батуми, добралась только одна представительница России — Екатерина Лагно. Действующая чемпионка России в тяжелейшей борьбе прошла Вантику Агравал и Анастасию Аврамиду и теперь поборется с еще одной представительницей Индии — Харикой Дронавалли. А вот победительница Кубка мира-2023 Александра Горячкина неожиданно покинула турнир уже во втором раунде, уступив на тай-брейке Меруерт Камалиденовой. Шахматистка из Казахстана после этого выбила из борьбы еще одну россиянку — чемпионку мира до 20 лет Анну Шухман и вполне может повторить успех Нургюл Салимовой двухлетней давности.
Восемь из десяти
Напомним, что Кубок мира традиционно проходит по нокаут-системе: каждый раунд состоит из двух партий с классическим контролем времени с переменой цвета и тай-брейка в случае необходимости. В таком формате обычно хватает сенсаций, но не в этот раз. Первые три круга преодолели сразу восемь шахматисток, которые были «посеяны» в топ-10. Не повезло только Горячкиной (шестой номер) и пятой «сеяной» Анне Музычук, проигравшей китаянке Юйсинь Сонг. Правда, поражение украинки сложно назвать сенсацией. 19-летняя представительница КНР показывает сильные результаты в последние два года и уже смогла пробиться в топ-30 рейтинга ФИДЕ.
А вот Горячкина проиграла 19-летней Меруерт Камалиденовой, которая идет в конце первой сотни рейтинга (2323). Впрочем, расстраиваться сильнейшей российской шахматистке последних лет точно не стоит. Александра уже выполнила главную задачу этого цикла, когда смогла пробиться на турнир претенденток-2026 через «Гран-при ФИДЕ». Теперь она может готовиться к нему в спокойном режиме и экспериментировать. Например, недавно стало известно, что Горячкина сыграет в открытой «Большой швейцарке» с мужчинами в Самарканде с 3 по 15 сентября (а не в женской секции).
Прошла всего один круг и соперница Александры по финалу Кубка мира-2023 Нургюл Салимова. Болгарка во втором раунде уступила Беле Хотенашвили из Грузии. Отметим, что сразу две представительницы страны-хозяйки вышли в ⅛ финала. Лела Джавахишвили (обыгравшая в третьем круге Полину Шувалову по итогам двух партий) сыграет с Юйсинь Сонг, а восьмая «сеяная» Нана Дзагнидзе встретится с Марией Музычук.
В третьем круге Дзагнидзе в упорной борьбе прошла Валентину Гунину. В первых двух дополнительных партиях, как и в основное время, соперницы обменялись ударами. Затем грузинская шахматистка снова вышла вперед, а Гунина упустила отличный шанс сравнять счет и в конце концов даже проиграла (итоговый счет 4:2 в пользу Наны).
Испытание Лагно
Екатерине Лагно в ⅛ финала предстоит сыграть с десятой «сеяной» Харикой Дронавалли, и это будет очень серьезное испытание. Во-первых, индийская шахматистка переживает вторую молодость и в последние два года показывает великолепные результаты. Во-вторых, обе предыдущие дуэли россиянка выиграла на тай-брейке, затратив достаточно много сил. Причем у Вантики Агравал Екатерине пришлось отыгрываться на заказ, проиграв в первой партии с классическим контролем. На тай-брейке первые две быстрые партии также не выявили победительницу, но только обе они завершились вничью. Затем Лагно уверенно удержала ничью черными, а белыми провела успешное наступление на королевском фланге и добилась победы (3,5:2,5 в пользу чемпионки России).
В других парах ⅛ финала первая «сеяная» китаянка Лэй Тинцзе сыграет с Умидой Омоновой из Узбекистана, а ее соотечественница Чжу Цзиньэр (2) встретится с Дивья Дешмукх (15) из Индии. Еще одну представительницу КНР Тань Чжунъи (3) ждет встреча с украинкой Юлией Осьмак (14). 12-я чемпионка мира Александр Костенюк (13), ныне представляющая Швейцарию, сыграет с Хампи Конеру из Индии (4), участница турнира претенденток-2024 Вайшали Рамешбабу (Индия) — с Камалиденовой (59). Если Меруерт пройдет еще и сестру Прагнанандха, то перед ней откроется реальная возможность пробиться на турнир претенденток-2026.
Напомним, что туда отберутся участницы, занявшие первое-третье места.
Тимур Ганеев