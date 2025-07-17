В ожидании полного разбана? На этой неделе ФИДЕ может вернуть наши сборные к официальным стартам

«Это уникальная команда, — отметил Александр Рязанцев, который поедет с командой в Колумбию. — Впервые на юношеском уровне в одной команде будут сразу четыре гроссмейстера. Речь про Ивана Землянского — рекордсмена России, Савву Ветохина, который успешно выступает последние несколько лет на взрослых стартах. У Ивана и Саввы рейтинг уже приближается к 2600. Надеюсь, в ближайшие годы они продолжат прогрессировать и не за горами их попадание в топ-100. Артем Усков совершил рывок в этом году. Анна Шухман — шахматистка с большими перспективами. Уверен, что в будущем она будет способна бороться за самые высокие места. Надеюсь, что таким составом будем бороться за первое место. Хотя просто не будет. Наши основные конкуренты — Индия, Китай, Иран, Казахстан и Узбекистан. Плюс на юношеском уровне бывают непредсказуемые результаты».