В ожидании полного разбана? На этой неделе ФИДЕ может вернуть наши сборные к официальным стартам

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев и тренер мужской сборной России Александр Рязанцев стали гостями МИЦ «Известия», ответив на самые актуальные вопросы. В частности, были затронуты темы читерства в онлайн-шахматах, предстоящей Всемирной шахматной олимпиады до 16 лет (куда поедут все наши молодые звездочки) и полного снятия санкций с России. Напомним, что 28 февраля 2022 года ФИДЕ допустила наших спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 16 марта совет организации запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Из-за этого мы уже пропустили ряд крупных стартов, включая две Олимпиады.
Землянский и компания
В прошлом году Федерация шахмат Кыргызской Республики внесла в повестку дня вопрос о том, чтобы «восстановить в правах национальные федерации шахмат России и Белоруссии в полном объеме». То есть в случае успешного голосования делегатов Генассамблеи наши спортсмены вновь могли бы получить возможность выступать на турнирах под эгидой ФИДЕ под своим флагом, играть на уровне сборных, а Россия вновь могла бы принимать у себя крупнейшие международные старты.
Увы, но Совет ФИДЕ предложение об отмене ограничений не поддержал, предложив промежуточный вариант — снять запрет только на выступление юношеских сборных и команд спортсменов-инвалидов из России и Белоруссии. Это, конечно, больше, чем ничего. С 16 по 23 августа в колумбийском городе Барранкиль наша сборная примет участие во Всемирной шахматной олимпиаде до 16 лет. Причем у нас собрался мощнейший состав, который будет бороться за золото.
«Это уникальная команда, — отметил Александр Рязанцев, который поедет с командой в Колумбию. — Впервые на юношеском уровне в одной команде будут сразу четыре гроссмейстера. Речь про Ивана Землянского — рекордсмена России, Савву Ветохина, который успешно выступает последние несколько лет на взрослых стартах. У Ивана и Саввы рейтинг уже приближается к 2600. Надеюсь, в ближайшие годы они продолжат прогрессировать и не за горами их попадание в топ-100. Артем Усков совершил рывок в этом году. Анна Шухман — шахматистка с большими перспективами. Уверен, что в будущем она будет способна бороться за самые высокие места. Надеюсь, что таким составом будем бороться за первое место. Хотя просто не будет. Наши основные конкуренты — Индия, Китай, Иран, Казахстан и Узбекистан. Плюс на юношеском уровне бывают непредсказуемые результаты».
Напомним, что в апреле глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что в этом году организация рассмотрит вопрос и о возвращении национальных сборных. «Буквально
В прошлом году ключевым вопросом в голосовании Генассамблеи стал формат. После того как Аркадий Дворкович, сославшись на устав, принял решение провести голосование открыто, 60 делегатов покинули зал заседаний. Итоги были предопределены.
Важная тема
Также Ткачев и Рязанцев высказались о деятельности Владимира Крамника по борьбе с нечестной игрой в онлайн-шахматах.
«Целиком поддерживаю борьбу Владимира Крамника. Читерство — главная чума онлайн-шахмат, которая несет непоправимый вред нашей игре. Если с допингом в циклических видах спорта можно бороться, то с компьютерными подсказками — нет. Нужно просто искоренить читерство всеми возможными, доступными и, главное, законными способами. Спасибо, что Владимир Борисович возглавляет это движение. И позиция ФИДЕ в этом вопросе вызывает недопонимание. Крамник давно уже говорит о необходимости создания специальной комиссии. Чиновники ФИДЕ долго отмалчивались, а недавно даже стали предъявлять претензии 14-му чемпиону мира (организация призвала Крамника отозвать иск о клевете против чешского шахматиста Давида Навары. — Прим. “СЭ”)», — заявил Александр Ткачев.
«Владимир поднял серьезную тему, проделал по ней огромный пласт работы, — подчеркнул Александр Рязанцев. — Можно долго обсуждать, что его способы не идеальны. Всегда найдутся недовольные диванные эксперты. Но ведь речь идет о чемпионе мира, одном из лучших шахматистов в истории. Он глубоко изучил проблему читерства, понимает все механизмы, объясняет детали. Это важная работа хотя бы потому, что тема стала обсуждаемой во всем мире, вышла на новый уровень. Раньше это были только разговоры в шахматных кулуарах».
Тимур Ганеев