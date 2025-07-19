«Абсурдный театр киевского режима»: Карякин о решении суда Украины

«Вынесенный приговор — это абсурдный театр киевского режима. Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно. Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины!» — заявил он.