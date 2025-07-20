Экс-президент FIDE Илюмжинов: «На турнире увидел, как наши ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно»

«Для меня как для россиянина обидно, что сейчас происходит. Я был на международном турнире в Шардже и увидел, как наши и белорусские ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно.



И как гражданину России, и как [седьмому] президенту FIDE. Такая великая шахматная страна, которая дала миру развитие шахмат — FIDE развивалась и существовала именно благодаря советской, российской шахматной школе. И теперь наши ребята без флага, без гимна. Как сироты. И мне хочется это исправить», — сказал Илюмжинов ТАСС.