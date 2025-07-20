«Для меня как для россиянина обидно, что сейчас происходит. Я был на международном турнире в Шардже и увидел, как наши и белорусские ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно.
И как гражданину России, и как [седьмому] президенту FIDE. Такая великая шахматная страна, которая дала миру развитие шахмат — FIDE развивалась и существовала именно благодаря советской, российской шахматной школе. И теперь наши ребята без флага, без гимна. Как сироты. И мне хочется это исправить», — сказал Илюмжинов ТАСС.
Экс-президент FIDE Илюмжинов: «На турнире увидел, как наши ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно»
Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов высказался на тему возвращения флага российским спортсменам.
«Для меня как для россиянина обидно, что сейчас происходит. Я был на международном турнире в Шардже и увидел, как наши и белорусские ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно.