Женская партия: чего ждать от нашей шахматной сборной на ЧМ в Испании

— С одной стороны, разговоры о допуске ходили еще в прошлом году, с другой, уже как-то и не верилось, что у меня будет возможность сыграть за сборную на командном турнире, — отметила Валентина Гунина, выигравшая командный ЧМ в 2017 году. — В глубине души надеялась на это, но думала, что шансы совсем призрачные. Поэтому я, конечно, очень рада. Да, пока без флага, но все понимают, какую страну мы представляем. Уже не первый год мы выступаем в нейтральном статусе на индивидуальных турнирах. Что касается медальных перспектив, то по сравнению с 2021 годом у нас две потери. Но при этом у нас по-прежнему есть два игрока топ-10 (Александра Горячкина и Екатерина Лагно), Полина Шувалова совсем рядом. Есть и опытные ветераны, и совсем молодые талантливые девушки. Та же Анна Шухман в последние годы выступает очень здорово, ярко проявила себя на дебютном Кубке мира. Есть еще сильные молодые девушки. Так что у нас будет вполне конкурентоспособная команда. Однозначно будем бороться за медали.