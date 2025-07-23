Женская партия: чего ждать от нашей шахматной сборной на ЧМ в Испании

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира — 2025, который пройдет в Линаресе в ноябре 2025 года. В Испании наша команда будет выступать под флагом ФИДЕ. Решение об этом было принято на Президентском совете ФИДЕ, проходившем
Поступательное движение
С марта 2022 года российские и белорусские шахматисты участвовали в турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе, а также были лишены возможности участвовать в командных турнирах. В том числе, пропустив две Всемирные шахматные олимпиады. В январе 2025 года ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. С 16 по 23 августа в колумбийском городе Барранкиль пройдет Всемирная шахматная олимпиада до 16 лет, где наша команда считается фаворитом.
Сейчас дошел черед и до национальных сборных.
— На протяжении всех последних лет и совет ФИДЕ, и я лично неоднократно подтверждали принцип «спорт вне политики», это наше твердое убеждение, которому мы следуем, — отметил в разговоре с «Известиями» президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. — В то же самое время, как признанная МОК международная федерация, мы должны следовать их рекомендациям, что еще раз подтвердила генеральная ассамблея ФИДЕ в прошлом году. С учетом этого ФИДЕ постоянно проводила мониторинговую работу и консультации с МОК. В качестве первого шага в январе совет ФИДЕ с согласования МОК допустил к участию под нейтральным флагом юношеские команды из России и паралимпийцев. Юноши примут участие во Всемирной юношеской олимпиаде в августе в Колумбии, паралимпийцы стартуют в октябре в Казахстане. На совете ФИДЕ мы обсудили вопрос допуска женской сборной России (также под флагом ФИДЕ) к командному чемпионату мира — 2025. Учитывая практику ряда федераций, уже давших допуск в плавании, гимнастике, фехтовании, дзюдо, и консультации с МОК, совет ФИДЕ допустил женскую команду России под флагом ФИДЕ к участию при условии получения соответствующего письма МОК. Мы ожидаем данное письмо в течение 7−10 дней, согласно предварительным консультациям, МОК поддерживает наше решение.
Это положительное решение, но хочется, чтобы оно было принято по всем нашим сборным, подчеркнул в беседе с «Известиями» исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
— МОК уже давно высказал свою точку зрения, что допуск команд — прерогатива международных федераций. Здесь дело только за ФИДЕ. Чемпионат мира в Испании станет первым соревнованием, в котором после вынужденного перерыва выступит наша национальная сборная, — отметил функционер.
В ФИДЕ заявили, что допуск мужской сборной будет обсуждаться осенью 2025-го. Ближайший официальный старт мужских команд запланирован на сентябрь 2026 года, когда в Узбекистане пройдет Всемирная шахматная олимпиада.
Надежды на медаль
Командный ЧМ пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе. Ранее в этом испанском городе много лет проходил мужской супертурнир, который в разные годы выигрывали Анатолий Карпов, Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), Виши Ананд, Василий Иванчук, Веселин Топалов.
Последний раз наша женская сборная участвовала в командном ЧМ в 2021 году, выиграв золото. За Россию тогда играли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Александра Костенюк и Анна Кашлинская. Костенюк ныне представляет Швейцарию, Кашлинская — Польшу.
Зато в строю по-прежнему наши титулованные и опытные шахматистки: Валентина Гунина, Ольга Гиря, Дарья Чарочкина, а также молодые таланты.
— С одной стороны, разговоры о допуске ходили еще в прошлом году, с другой, уже как-то и не верилось, что у меня будет возможность сыграть за сборную на командном турнире, — отметила Валентина Гунина, выигравшая командный ЧМ в 2017 году. — В глубине души надеялась на это, но думала, что шансы совсем призрачные. Поэтому я, конечно, очень рада. Да, пока без флага, но все понимают, какую страну мы представляем. Уже не первый год мы выступаем в нейтральном статусе на индивидуальных турнирах. Что касается медальных перспектив, то по сравнению с 2021 годом у нас две потери. Но при этом у нас по-прежнему есть два игрока топ-10 (Александра Горячкина и Екатерина Лагно), Полина Шувалова совсем рядом. Есть и опытные ветераны, и совсем молодые талантливые девушки. Та же Анна Шухман в последние годы выступает очень здорово, ярко проявила себя на дебютном Кубке мира. Есть еще сильные молодые девушки. Так что у нас будет вполне конкурентоспособная команда. Однозначно будем бороться за медали.
А вот по поводу нашей мужской сборной про медальные перспективы говорить сложно.
— Потерь у нашей мужской команды гораздо больше, чем у женской, — продолжила Валентина Гунина. — Очень многие наши ребята в расцвете сил решили выступать за другие сборные (в первую очередь стоит выделить Владимира Федосеева, Алексея Сарана и Никиту Витюгова; Сергей Карякин перестал участвовать в турнирах в нейтральном статусе. — «Известия»). Поэтому мужчинам будет очень непросто бороться за высокие места. Остается надеяться, что наши совсем юные таланты будут прибавлять семимильными шагами и занимать свои места в национальной команде уже в ближайшие годы.
Напомним, что наша мужская команда последний раз играла на командном ЧМ в 2019 году и также выиграла золото. Тогда в составе нашей команды выступали Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. На последней Всемирной шахматной олимпиаде в 2018 году россияне стали третьими (Непомнящий, Карякин, Владимир Крамник, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко), пропустив вперед команды США и Китая.
Тимур Ганеев