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МИД Латвии отказал в выдаче визы Дворковичу

МИД Латвии проинформировал страны, которые выдали шенгенские визы Аркадию Дворковичу, о том, что ему было отказано в выдаче визы.

Источник: РИА "Новости"

Министерство иностранных дел Латвии отказало президенту Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадию Дворковичу в выдаче визы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что Латвия проинформировала страны, которые выдали шенгенские визы Дворковичу, о том, что ему было отказано в выдаче визы.

52-летний Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Ранее он занимал должности вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007—2010 годах был вице-президентом Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год — председателем наблюдательного совета.