МИД Латвии отказал в выдаче визы Дворковичу

52-летний Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Ранее он занимал должности вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007—2010 годах был вице-президентом Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год — председателем наблюдательного совета.