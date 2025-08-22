Ричмонд
Российские шахматисты досрочно выиграли Всемирную юношескую олимпиаду

Россияне выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне досрочно стали победителями Всемирной юношеской шахматной олимпиады среди спортсменов до 16 лет, которая проходит в Барранкилье (Колумбия).

В составе российской сборной участие в турнире принимают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

В восьмом туре российские шахматисты обыграли вторую сборную Казахстана и идут на первом месте в таблице, имея в своем активе 16 очков за тур до конца соревнования.

Вторыми идут белорусы (13 очков), которым в финальном туре предстоит сыграть с россиянами. Даже в случае победы белорусские шахматисты не смогут обойти российскую сборную в таблице.