Российские шахматисты досрочно выиграли Всемирную юношескую олимпиаду

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россияне досрочно стали победителями Всемирной юношеской шахматной олимпиады среди спортсменов до 16 лет, которая проходит в Барранкилье (Колумбия).
В составе российской сборной участие в турнире принимают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.
В восьмом туре российские шахматисты обыграли вторую сборную Казахстана и идут на первом месте в таблице, имея в своем активе 16 очков за тур до конца соревнования.
Вторыми идут белорусы (13 очков), которым в финальном туре предстоит сыграть с россиянами. Даже в случае победы белорусские шахматисты не смогут обойти российскую сборную в таблице.