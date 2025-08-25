«Все понимали, что любое место, кроме первого, будет считаться неудачей». Как наша сборная выиграла юниорскую олимпиаду

Всемирная шахматная олимпиада до 16 лет в Барранкилье завершилась уверенной победой сборной России, которая привезла в Колумбию сильнейший состав за всю историю турнира. Впервые на юношеском уровне в одном коллективе выступали сразу четыре гроссмейстера. Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман не потеряли ни одного командного очка, выиграв все девять матчей. Это абсолютный рекорд турнира. Ровное выступление россиян позволило страховать коллег по сборной: Ветохин и Усков набрали 8 очков из 9 возможных, Землянский — 7,5, Шухман — 7. В понедельник, 25 августа сборная вернулась в Москву. В аэропорту «СЭ» удалось пообщаться с капитаном команды, старшим тренером юношеской сборной России Евгением Томашевским.
Разговоры о слабой конкуренции — чепуха
— Как относитесь к разговорам, что на этой олимпиаде у нашей команды просто не было конкурентов. В частности, многие отмечают отказ приехать в Колумбию американцев.
— Эти разговоры — полная чепуха. Всем, кто их ведет, нужно открыть классические рейтинги участников первой десятки. Люди смотрят на рапид-рейтинги шахматистов, которые не отражают их реальной силы. Если говорить конкретно о составах, то Китаю и Казахстану можно было усилить буквально одну-две позиции. У Индии мог бы быть другой состав, но не факт, что он был бы сильнее. Остальные принципиальные соперники прислали всех, кого только могли. В том числе и сборная Узбекистана (которая в итоге заняла второе место). У них был сильнейший состав.
Из тех, кто мог бороться за медали, не приехала только сборная США. Про остальные команды так точно не скажешь. Например, в Турции есть только один молодой топ-шахматист (Ягиз Каан Эрдогмуш). Да, возможно, в теории конкуренция могла быть и выше, но это не наша забота. Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу, и все работали на полную для достижение этой цели.
— Самыми яркими стали победы Ивана Землянского в матче с Китаем и Анны Шухман — с Узбекистаном. Это были явно тренерские заготовки.
— Редко так бывает, что удается выиграть партии, тем более в двух решающих матчах, просто с дебюта. Такие попадания всегда имеют резонанс и остаются в памяти. Как вишенка на торте. Но за такой с виду простотой стоит большая работа и квалификация игроков, которая позволяет делать такие вещи. Это точно не было случайностью.
— Сильно помог сбор, который команда провела перед вылетом в Колумбию?
— Я бы сильно не переоценивал его. В целом бы говорил о проделанной работе, об уровне мастерства всех, кто принимал участие в нашей поездке. Все сработали на «отлично». Делегация и ФШР. Когда ты принимаешь ряд профессиональных решений, то выигрываешь убедительно.
— Какова роль родителей, которые поехали с ребятами?
— Было много разговоров, стоит их брать или нет. Но в истории с Колумбией это было правильное решение. Все-таки это логистически непростая страна, есть вопросы с точки зрения безопасности. Плюс это важный психологический фактор. Возможно, в решающий момент нашим конкурентам не хватило поддержки родных. Хочу отдать должное родителям спортсменов. Все с их стороны было максимально позитивно, они очень помогли. В целом у нас была дружная делегация. Все отработали прекрасно. Руководитель делегации — Нина Боденчук, врач — Жанна Новоселова. Я бы хотел сказать всем спасибо.
— Тяжело было играть с этим контролем времени — 45 минут на партию с добавлением 10 секунд за ход.
— Специфический контроль. Мы много рассуждали с Александром Рязанцевым, на руку нам это или нет. Заранее не угадаешь. Пока проводилось мало турниров с таким контролем. Я бы предпочитал, чтобы сильнейшего выясняли в более длинных контролях. Мне было бы приятнее выиграть в классику. Но мы не выбираем, играем как есть. Дали такой контроль, подготовились к нему и выиграли. Вопрос чисто профессиональный.
— На турнире не было выходных. Это было проблемой?
— Турнир потребовал дисциплины и усилий. Не скажу, что было сверхтяжело, но было много вариантов, что что-то могло пойти не так. Девять побед из девяти возможных — большое достижение.
Победители олимпиады будут серьезными претендентами на медали суперфинала
— Как оцените условия в Барранкилье?
— Не фантастические, но в целом организаторы старались сделать хорошо, с душой подошли к своим обязанностям. Были и некоторые находки. Например, маскот турнира — крокодил — стал настоящим MVP турнира (также изображен на кубке, на медалях). Он был буквально везде (улыбается). Конечно, имелись шероховатости, но если колумбийцы продолжат проводить большие турниры, то постепенно их устранят.
— Какое главное нарекание?
— Специфическая еда, но сильно придираться не будем. Лично для меня все сложилось наилучшим образом. Выполнили все поставленные задачи, а я посмотрел на наши таланты вблизи. Пообщался с ними.
— Какие моменты вам наиболее запомнились в исполнении наших гроссмейстеров?
— Как старший тренер юношеской сборной, я обращаю внимание не только на выступления ребят на конкретном турнире, но и в целом на их развитие. Интересно было посмотреть, как наши таланты будут проявлять себя на большом турнире. Формат олимпиады специфический: проигрываешь один матч или делаешь ничью, и твои перспективы сразу ставятся под вопрос. А с таким составом любое место, кроме первого, рассматривалось бы как неудача. Давление было очень сильным. И мне понравилось, как ребята проявили себя в такой ситуации.
Если говорить по персоналиям, то Иван и Сава уже сложившиеся профессиональные шахматисты, которые успели зарекомендовать себя на ряде крупных турниров. Их стиль игры все знают. То же самое могу сказать и про Артема. Он пока чуть менее ярко показал себя на стартах высокого уровня, но у него очень большой потенциал. Например, Усков одержал ключевую победу над представителем Индии Илампарти. Объективно это индивидуально сильнейший шахматист, кто нам противостоял. Матч был тяжелый, мы выиграли его «+1». Артем сыграл суперкачественно, супертехнично. На меня эта партия произвела большое впечатление. Шухман уже в топ-30 женского мирового рейтинга. Большой талант, которая еще и очень много работает над собой. Я очень горжусь ими и очень благодарен за такое выступление. Но надо продолжать в том же духе. Надеюсь, это только начало их пути.
— Расстроились, что Шухман стала второй на четвертой доске?
— В ее категории победил парень Шерлы Пратамеш. Видно, что это очередной индийский талант, который в скором будущем будет иметь другие цифры в рейтинге. Так что Аня уступила только юноше. Как только играла с девушками, сразу набирала многочисленные очки. Она молодец. Верю, что у нее большие перспективы.
— Как ребята отреагировали, когда стало известно, что их допустят в суперфинал чемпионата России?
— Они были рады. Я могу только поддержать такое решение. Здорово, что молодежь сможет получить такой ценный опыт. Есть места по отбору, есть места по критериям ФШР. Все максимально логично. Плюс если посмотреть рейтинг и силу их игры, то состав они отнюдь не ослабят. Будут претендентами на медали.
Тимур Ганеев