«Все понимали, что любое место, кроме первого, будет считаться неудачей». Как наша сборная выиграла юниорскую олимпиаду

Если говорить по персоналиям, то Иван и Сава уже сложившиеся профессиональные шахматисты, которые успели зарекомендовать себя на ряде крупных турниров. Их стиль игры все знают. То же самое могу сказать и про Артема. Он пока чуть менее ярко показал себя на стартах высокого уровня, но у него очень большой потенциал. Например, Усков одержал ключевую победу над представителем Индии Илампарти. Объективно это индивидуально сильнейший шахматист, кто нам противостоял. Матч был тяжелый, мы выиграли его «+1». Артем сыграл суперкачественно, супертехнично. На меня эта партия произвела большое впечатление. Шухман уже в топ-30 женского мирового рейтинга. Большой талант, которая еще и очень много работает над собой. Я очень горжусь ими и очень благодарен за такое выступление. Но надо продолжать в том же духе. Надеюсь, это только начало их пути.