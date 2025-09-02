В шахматах стартует важнейший турнир года! Всё, что нужно знать о «Большой швейцарке»

Кажется, главный претендент на победу в открытом турнире — чемпион мира Гукеш Доммараджу. В этом году он уже занял второе место на Tata Steel и третье место на Norway Chess, обыграв при этом Магнуса Карлсена и Хикару Накамуру. Молодой гроссмейстер постоянно показывает крайне достойную игру, вот только это не гарантирует ему лёгкой победы на Grand Swiss.