Непомнящий сыграл вничью с украинцем Волокитиным на старте Grand Swiss

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с украинцем Андреем Волокитиным в первом раунде шахматного турнира Grand Swiss 2025 года в Самарканде.
Встреча, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 37-м ходу.
Результаты других матчей открытого турнира:
- Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) — Анастасия Горячкина (Россия) — 1:0;
- Даниил Дубов (Россия) — Алексей Широв (Испания) — 0,5:0,5;
- Леон Мендонка (Индия) — Андрей Есипенко (Россия) — 0,5:0,5;
- Бардия Данешвар (Иран) — Владислав Артемьев (Россия) — 0,5:0,5;
- Сунилдут Нараянан (Индия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5;
- Василий Иванчук (Украина) — Володар Мурзин (Россия) — 0,5:0,5;
- Максим Матлаков (Россия) — Мохаммад Амин Табатабаи (Иран) — 0,5:0,5;
- Евгений Наер (Россия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5;
- Иван Землянский (Россия) — Александар Инджич (Сербия) — 1:0.
В женском турнире Екатерина Лагно черными сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой, Полина Шувалова белыми проиграла азербайджанке Ульвии Фаталиевой, Лея Гарифуллина черными проиграла китаянке Чжай Мо, Анна Шухман черными проиграла Меруерт Камалиденовой из Казахстана, Ольга Гиря белыми фигурами обыграла китаянку Тань Чжунъи, а Валентина Гунина уступила Мэли-Жад Уэлле из Канады.
Турнир проходит в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Призовой фонд мужских соревнований составляет 625 тысяч долларов, у женщин — 230 тысяч. Участники поборются за две путевки на турнир претендентов.