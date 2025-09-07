Лагно делит первое место, у мужчин неожиданный лидер. Как проходит «Большая швейцарка»

«Что касается формы, то все зависит от того, что я вижу в собственных партиях, — продолжил Ян. — Я был недоволен своей игрой и тем, как реализовывал перевес. Но, возможно, достаточно выиграть всего одну партию, чтобы по-настоящему включиться. Да и не стоит быть к себе слишком строгим — нужно ценить ту работу, которую уже сделал. Сложность современных шахмат, особенно в дебютах, в том, что знания очень быстро устаревают. Десять лет назад существовали “хорошие дебюты”, а все остальное оставалось туманным. Сегодня уже нет ни плохих дебютов, ни плохих вариантов. Объем того, что нужно запомнить, становится просто колоссальным».