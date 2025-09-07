Лагно делит первое место, у мужчин неожиданный лидер. Как проходит «Большая швейцарка»

«Большая швейцарка» в Самарканде пока не очень удачно складывается для россиян в открытом турнире. После четырех туров шансы на попадание в топ-2 и выход в турнир претендентов-2026 сохраняют, пожалуй, только Ян Непомнящий и Андрей Есипенко. Даниил Дубов, Володар Мурзин и Максим Матлаков отстали от лидера Пархама Магсудлу уже на 1,5 очка. Остальные — еще больше. В женском турнире ситуация гораздо приятнее. Екатерина Лагно возглавляет таблицу вместе с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу. На пол-очка от них отстают пять шахматисток.
Серия Лагно
Трехкратная чемпионка мира Екатерина Лагно начала турнир с ничьей с финалисткой Кубка мира-2023 Нургюл Салимовой из Болгарии. После этого одна из самых титулованных шахматисток современности выиграла три партии подряд. Причем соперницы были у нее очень сильные: открытие Кубка мира-2025 Умида Омонова, играющая дома, представительница Казахстана Ксения Балабаева и китаянка Юсинь Сонг. Пока такой же темп (+3) выдерживает только Вайшали Рамешбабу. Действующая чемпионка «Большой швейцарки» одержала три победы подряд, в том числе над бывшей россиянкой Ольгой Баделько, но в четвертом туре не смогла переиграть уроженку Элисты Динару Вагнер, которая теперь представляет Германию. В пятом туре Лагно и Вайшали проведут очную партию, и в случае победы Екатерина сможет стать главным фаворитом турнира в Самарканде.
В топ-10 пока идет еще одна россиянка — Ольга Гиря. Олимпийская чемпионка возобновила карьеру в прошлом году, поэтому мало кто ждал от нее такой прыти. В первом туре Гиря одержала победу над второй «сеяной» Тань Чжунъи. После этого Ольга оформила три ничьих, в том числе с двукратной чемпионкой мира по блицу Бибисарой Асаубаевой. В пятом туре уроженке Лангепаса играть против 11 «сеяной» Кариссой Йип.
С результатом в 50% идут Анна Шухман и Лея Гарифуллина. У остальных россиянок старт откровенно не задался. У Полины Шуваловой пока только 1,5 очка, у Валентины Гуниной — один балл. В третьем туре Валентина жаловалась на проблемы со здоровьем, экс-чемпионке мира по блицу вызывали врача. В воскресенье, 7 сентября, Гуниной также понадобилась помощь медиков, желаем ей скорейшего выздоровления!
Отметим, что сильнейшая российская шахматистка последних лет Александра Горячкина заявилась в открытый турнир вместе с мужчинами. Она уже обеспечила себе выход в турнир претенденток-2026 через «Гран-при ФИДЕ», поэтому может экспериментировать. И пока все идет отлично. Несмотря на поражение в первом туре от 14-летнего вундеркинда из Турции Ягыза Каана Эрдогмуша (в цейтноте Горячкина допустила несколько ошибок), Александра смогла собраться. Она выдала плотные партии с французом Этьеном Бакро и турком Эдизом Гюрелем, а в четвертом туре одолела представителя Германии Дмитрия Колларса.
Надежда на Непо
У Горячкиной два очка. Это больше, чем у действующего чемпиона России Владислава Артемьева, многоопытного Александра Грищука и главного таланта страны Ивана Землянского (у троих по 1,5). Последний начал турнир с победы в семичасовой партии с Александром Инджичем из Сербии, но развить успех не получилось. В трех следующих партиях 15-летний гроссмейстер набрал всего пол-очка, проиграв индийцу Рамешбабу Прагнанандхе и представителю Израиля Максиму Родштейну.
По четыре ничьих у Даниила Дубова, Максима Матлакова и Володара Мурзина. В пятом туре всем троим надо выигрывать, чтобы постараться подняться в таблице. На пол-очка больше у Андрея Есипенко и сильнейшего российского шахматиста Яна Непомнящего. Есипенко во втором туре переиграл украинца Антона Коробова, но затем не смог выиграть у чилийца Кристобаля Энрикеса Вильягры и азербайджанца Айдына Сулейнманлы. Напомним, что на «Большой швейцарке» — 2023 Есипенко до последнего тура боролся за место в топ-2, но все перечеркнуло обидное поражение от Аниша Гири. Так что ждем еще одного прорыва от Андрея.
У Непомнящего тоже пока только одна победа — во втором туре над 16-летним Эдизом Гюрелем из Турции. В пятом туре Яну играть против грека Николаса Теодору, и это хорошая возможность попытаться вернуться в группу лидеров.
«Моя цель на этом турнире? Попробуйте угадать, — отметил Ян Непомнящий. — После стольких лет есть ощущение, что начинаю все с нуля. Посмотрим, к чему это приведет. Мне до сих пор нравятся классические турниры, хотя готовиться к ним сложно и порой скучно. Я бы с радостью играл в классику больше, но приглашения не всегда вписываются в мой график. Впрочем, в этом году есть и “Большая швейцарка”, и Кубок мира».
Также чемпион мира по блицу рассказал о главной сложности современных шахмат.
«Что касается формы, то все зависит от того, что я вижу в собственных партиях, — продолжил Ян. — Я был недоволен своей игрой и тем, как реализовывал перевес. Но, возможно, достаточно выиграть всего одну партию, чтобы по-настоящему включиться. Да и не стоит быть к себе слишком строгим — нужно ценить ту работу, которую уже сделал. Сложность современных шахмат, особенно в дебютах, в том, что знания очень быстро устаревают. Десять лет назад существовали “хорошие дебюты”, а все остальное оставалось туманным. Сегодня уже нет ни плохих дебютов, ни плохих вариантов. Объем того, что нужно запомнить, становится просто колоссальным».
Тимур Ганеев