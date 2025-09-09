Есипенко нанес поражение украинцу в шестом раунде Grand Swiss

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский шахматист Андрей Есипенко одержал победу над украинцем Андреем Волокитиным в шестом раунде шахматного турнира Grand Swiss 2025 года в Самарканде.
Партия, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась после 31-го хода. В другой встрече россиянка Александра Горячкина, выступающая в открытом турнире, белыми уступила венгру Санану Сюгирову на 60-м ходу.
Результаты других партий открытого турнира:
Ян Непомнящий (Россия) — Алексей Широв (Испания) — 0,5:0,5;
Шанлэй Лу (Китай) — Иван Землянский (Россия) — 0,5:0,5;
Матеуш Бартель (Польша) — Даниил Дубов (Россия) — 0,5:0,5;
Владислав Артемьев (Россия) — Арьян Чопра (Индия) — 0,5:0,5;
Александр Грищук (Россия) — Сюй Сянюй (Китай) — 1:0;
Володар Мурзин (Россия) — Руслан Пономарев (Украина) — 0,5:0,5;
Александар Инджич (Сербия) — Евгений Наер (Россия) — 0:1;
Григорий Опарин (США) — Максим Матлаков (Россия) — 0,5:0,5.
В женском турнире россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла представительницу Германии Динару Вагнер, Полина Шувалова черными одержала победу над Мэли-Жад Уэлле из Канады, Лея Гарифуллина белыми нанесла поражение представительнице Казахстана Ксении Балабаевой, Анна Шухман белыми проиграла румынке Ирине Бульмаге, Ольга Гиря белыми сыграла вничью с китаянкой Сун Юйсинь. Валентина Гунина снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.
Турнир проходит в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Призовой фонд мужских соревнований составляет 625 тысяч долларов, у женщин — 230 тысяч. Участники поборются за две путевки на турнир претендентов.