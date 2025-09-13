Израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира

По информации источника, семеро израильских спортсменов отказались от соревнований после того, как организаторы публично выступили против их участия. Отмечается, что по правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) испанская сторона была обязана принять заявки игроков из Израиля под угрозой санкций, однако его руководство заявило о резком неприятии их приезда.