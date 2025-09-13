Российская шахматистка Горячкина обыграла соперника-мужчину

Международная шахматная федерация разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2026 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.