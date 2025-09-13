Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская шахматистка Горячкина обыграла соперника-мужчину

Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла соперника-мужчину — израильтянина Бориса Гельфанда на турнире Grand Swiss. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Горячкина играла черными фигурами. Партия завершилась победой россиянки на 41-м ходу. В другом поединке россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с хорватом Иваном Шаричем.

1 июля стало известно, что Горячкина выступит на мужском турнире Grand Swiss-2025 в Узбекистане. Спортсменка запросила уайлд-кард на участие в мужском турнире вместо женского.

Grand Swiss-2025 проходит в Самарканде с 3 по 16 сентября. Шахматисты, занявшие первое и второе места, получат возможность выступить на мужском и женском турнирах претендентов 2026 года.

Международная шахматная федерация разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2026 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.