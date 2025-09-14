Непомнящий сыграл вничью с Якуббоевым в десятом раунде Grand Swiss

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 120-го хода. В другой партии россиянка Александра Горячкина, выступающая в открытом турнире, белыми фигурами завершила партию вничью с американцем Рэем Робсоном.
Результаты других партий открытого турнира:
Володар Мурзин (Россия) — Алексей Широв (Испания) — 0,5:0,5;
Адитья Миттал (Индия) — Даниил Дубов (Россия) — 0,5:0,5;
Андрей Есипенко (Россия) — Санан Сюгиров (Венгрия) — 1:0;
Владислав Артемьев (Россия) — Максим Лагард (Франция) — 0:1;
Александр Грищук (Россия) — Руслан Пономарев (Украина) — 0,5:0,5;
Мурали Картикеян (Индия) — Иван Землянский (Россия) — 0,5:0,5;
Радослав Войташек (Польша) — Евгений Наер (Россия) — 1:0;
Этьен Бакро (Франция) — Максим Матлаков (Россия) — 0,5:0,5.
В женском турнире россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с 16-й чемпионкой мира китаянкой Тань Чжунъи. Полина Шувалова белыми фигурами разошлась миром с украинкой Анной Музычук, Лея Гарифуллина белыми не выявила победительницу в противостоянии с Марсель Эфроимски из Израиля, Анна Шухман также белыми сыграла вничью с Умидой Омоновой из Узбекистана. Ольга Гиря черными фигурами уступила Ульвии Фаталиевой из Азербайджана. Валентина Гунина ранее снялась с «Большой швейцарки» из-за проблем со здоровьем.
Турнир проходит в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Призовой фонд мужских соревнований составляет 625 тысяч долларов, у женщин — 230 тысяч. Участники борются за две путевки на турнир претендентов.