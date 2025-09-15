МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российская шахматистка Екатерина Лагно гарантировала себе участие в турнире претенденток по итогам Grand Swiss — 2025 в Самарканде.
В заключительном раунде женского турнира «Большой швейцарки» Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой из Азербайджана. Партия завершилась после 30-го хода. Лагно набрала 8 очков и обеспечила себе одно из первых двух мест, дающих право выступить на турнире претенденток 2026 года.
Grand Swiss проходит в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Призовой фонд мужских соревнований составляет 625 тысяч долларов, у женщин — 230 тысяч.