Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-россиянин Никита Витюгов: в Англии можно общаться с помощью всего трёх слов

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, поделился мнением о том, как в стране относятся к уровню знания языка, отметив, что иногда достаточно знать всего три слова.

Источник: Чемпионат.com

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, поделился мнением о том, как в стране относятся к уровню знания языка, отметив, что иногда достаточно знать всего три слова.

«В Англии люди спокойно относятся к любому уровню языка. Можно общаться на уровне профессора Оксфорда, а можно — с помощью всего трёх слов: please, sorry, thank you. Как говорят, это три главных слова в английском языке», — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Витюгов сменил своё спортивное гражданство в августе 2023 года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе России (2010, 2013).