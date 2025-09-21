Экс-россиянин Никита Витюгов: в Англии можно общаться с помощью всего трёх слов

«В Англии люди спокойно относятся к любому уровню языка. Можно общаться на уровне профессора Оксфорда, а можно — с помощью всего трёх слов: please, sorry, thank you. Как говорят, это три главных слова в английском языке», — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.