Президент ФИДЕ: можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году

— Вы правы, прошедшая Генеральная Ассамблея показала, что для большинства членов ФИДЕ конструктивная работа с МОК является принципиальным моментом, и именно она позволила утвердить все упомянутые вами решения, которые не вызвали замечаний МОК. Общая тенденция за истекший год может быть названа позитивной. Я не сомневаюсь, что оба озвученных вами вопроса будут в повестке Генеральной Ассамблеи ФИДЕ в декабре. Учитывая опыт других международных федераций, можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году с учётом выполнения текущих критериев МОК. Более глобальные решения будут зависеть от общемировой ситуации и, опять-таки, действующих рекомендаций МОК, — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.