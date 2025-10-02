Александр Ткачев: «У ФШР много друзей и надежных партнеров»

В Москве стартовали суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин по шахматам. О важнейших соревнованиях в российском календаре и о планах Федерации шахмат России «СЭ» рассказал ее исполнительный директор Александр Ткачев.
Непомнящий, вероятно, решил поберечь силы перед Кубком мира
— Изначально суперфиналы должны были пройти в Дербенте. С чем связан перенос? Москва всегда рассматривается как запасной аэродром в подобных ситуациях?
— К счастью, шахматы популярны по всей России, и суперфиналы готовы принять многие регионы. Действительно, возникли определенные сложности с Республикой Дагестан, но подчеркну, что они не отказывались от проведения. Возможно, в следующем году мы проведем суперфиналы в Дербенте. Москву и Петербург же язык не поворачивается назвать запасным аэродромом. Тем более — ЦДШ, где хотят играть все и всегда. Это намоленное место для любого шахматиста. И не забывайте тот факт, что, если не брать «пандемийный» год, в котором были свои особенности, суперфинал в Москве проводился в 2012 году.
— Турнир проводится почти сразу после «Большой швейцарки» и незадолго до Кубка мира у мужчин. Это проблема?
— Сроки с 1 по 13 октября — идеальные. В прошлом году суперфиналы прошли в Барнауле в августе с учетом климатических особенностей Алтайского края. Сейчас же мы вернулись к той истории, которую опробовали два года. Участники суперфиналов после окончания турнира перебираются в Сочи, где с 13 по 20 октября пройдут чемпионаты России по рапиду и блицу. То есть с 1 по 20 октября мы проводим чемпионаты страны по трем дисциплинам. Очень удобно. Участники нам это неоднократно говорили.
— В женском турнире не хватает двух лидеров наших женских шахмат — Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.
— Тут я бы хотел расставить все точки над i, убрав все домыслы и слухи. Горячкина не рассматривала свое участие даже в открытом турнире. Как вы помните, Александра весной завоевала путевку в свой четвертый подряд турнир претенденток, и ее тренер предоставил ФШР план подготовки к главному старту двухлетия, который состоится в апреле 2026 года.
Также четвертым подряд станет турнир претенденток и для Екатерины, которая совсем недавно заняла выходящее место на «Большой швейцарке». Кстати, она изначально (до «Большой швейцарки») подтвердила свое участие в суперфинале.
Интересы шахматисток и ФШР заключаются в том, чтобы и Александра, и Екатерина в максимально лучшей форме подошли к апрелю будущего года.
— Ян Непомнящий получил приглашение на открытый турнир?
— Конечно. Ян попросил дать ответ после «швейцарки». К сожалению, он не выполнил задачу в Самарканде и принял решение отказаться от суперфинала. Вероятно, решил поберечь силы перед Кубком мира, который для наших спортсменов является последним шансом попасть на турнир претендентов.
Приглашения направлялись и Дмитрию Андрейкину, и Володару Мурзину, и Александру Грищуку, и Александру Морозевичу, и Петру Свидлеру. Они, к сожалению, тоже не смогли сыграть в силу разных причин.
— Вы удовлетворены нынешним составом мужского турнира?
— Безусловно. Помню, в КВН было правило, что чемпион пропускал следующий сезон. У нас была похожая ситуация: зачастую победитель по разным причинам отказывался защищать титул. В этом году у нас принимает участие вся первая тройка суперфинала-2024. Дополнительный интерес к турниру вызывает участие наших молодых талантов — Ивана Землянского, Саввы Ветохина и Артема Ускова. Для них это огромный опыт. При этом я не удивлюсь, если кто-то из них включится в борьбу за медали. Хотелось бы видеть на турнире и Алексея Гребнева, но он в эти дни играл мини-матч в Сербии с Марком-Андрией Маурицци за право сыграть на Кубке мира. В итоге Алексей блистательно справился с задачей и стал десятым гроссмейстером от нашей страны в этом представительном турнире. Поздравляю его.
Дорога в сборную для Гуниной открыта, никто ее ниоткуда не исключал
— Женский суперфинал как-то повлияет на состав женской сборной на ноябрьский ЧМ?
— Пока мы не объявили окончательный состав, у всех есть шансы. Есть старший тренер женской сборной — Сергей Рублевский. К нему полное доверие. Работой и результатами он уже много лет доказывает свой высочайший класс. Формирование команды на 99% лежит на Сергее Владимировиче. Естественно, Андрей Васильевич Филатов и я интересуемся деталями, но Сергей всегда предлагает кандидатов, к которым нет вопросов. Плюс в шахматах рейтинг всегда является объективным показателем.
— Если, например, Дарья Чарочкина или Анастасия Боднарук выигрывают суперфинал, будет ли у них будет место в команде?
— Нюанс этого ЧМ в том, что ФИДЕ расширила состав до четырех основных и двух запасных (ранее было «4+1»). Таким образом, в Линарес поедут шесть шахматисток. Но есть еще один нюанс — визовая история. Турнир проходит в Испании, и в нынешних реалиях есть риск не получить визу. Недавно в США прошло второе первенство мира среди школьных команд. Россию там представляли ребята из «Интеллект Академии» Новокузнецка. Сам факт участия имеет огромный положительный эффект, но, по сути, в Вашингтоне из-за визовых проблем играл третий состав команды.
Все заинтересованы в том, чтобы Россия была представлена в Линаресе оптимальным составом. А отвечая на ваш вопрос, могу лишь повторить, что шансы есть у всех участниц суперфинала.
— Валентина Гунина уже не рассчитывает сыграть на турнире.
— Есть замечательная песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Команда молодости нашей», где есть строчка «Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть!». Рано или поздно дублеры сменяют легенд. Это неизбежно в любом виде спорта. Валентина — легенда, завоевавшая для России много великих побед. Но тут есть два момента. Во-первых, состав определяет тренер сборной. Во-вторых, если футболист получает травму, то он же не выходит в важном матче с серьезным повреждением. К большому сожалению, ее заболевание обострилось в Самарканде. Надо восстановиться, а дорога в сборную для Валентины открыта. Никто ее ниоткуда не исключал.
В шахматах все возможно. Например, Василий Васильевич Смыслов в 64 года играл полуфинал турнира претендентов с будущим 13-м чемпионом мира. От всей души желаю Вале здоровья и быстрейшего восстановления. Не сомневаюсь, что она еще не сказала последнего слова в шахматах.
— В этом году у спортсменов есть дополнительная мотивация. Победители суперфиналов получат по автомобилю LADA Largus.
— Я бы не назвал это дополнительной мотивацией. Все-таки спортсмены в первую очередь играют за звание чемпиона России. Хотя, конечно, сам факт заслуживает внимания. Впервые за долгий период, помимо денежного приза, победители мужского и женского суперфиналов получат автомобили. За что огромная благодарность нашему официальному автомобильному спонсору — компании «АвтоВАЗ». Мы начали сотрудничать три года назад с поддержки фестиваля «Гран-при Черного моря», где победители также получили новый автомобиль. В этом году они поддерживают два турнира — «Гран-при Черного моря» и суперфиналы.
В этом контексте хочу отметить и наших постоянных партнеров — «ФосАгро», «Аэрофлот» и «Сима-ленд». Огромное спасибо им за многолетнюю поддержку шахмат. Вспомню и «Фонбет», которая поддерживает Кубок России, и «Т-Технологии», благодаря которым блестяще прошла «Белая ладья». У ФШР много друзей и надежных партнеров.
— Чего нам ждать в российском календаре турниров после завершения суперфиналов и ЧР по рапиду и блицу?
— После затишья осенне-зимняя кампания всегда очень насыщенная. Заканчивается серия «Гран-при Черного моря». Осенью традиционно проходят итоговые турниры Кубка России по классике, быстрым шахматам и блицу. Все финалы в этом году пройдут в Югре в конце ноября — начале декабря. Также нас ждет финал командного Кубка России в Сочи с 23 ноября по 1 декабря, финал Детского Кубка России в Ижевске, первенства федеральных округов, которые последние лет 15 проходят с конца октября по начало декабря. В этих турнирах наши юные шахматисты с 9 до 19 лет отбираются в первенство России.
