Александр Ткачев: «У ФШР много друзей и надежных партнеров»

— Безусловно. Помню, в КВН было правило, что чемпион пропускал следующий сезон. У нас была похожая ситуация: зачастую победитель по разным причинам отказывался защищать титул. В этом году у нас принимает участие вся первая тройка суперфинала-2024. Дополнительный интерес к турниру вызывает участие наших молодых талантов — Ивана Землянского, Саввы Ветохина и Артема Ускова. Для них это огромный опыт. При этом я не удивлюсь, если кто-то из них включится в борьбу за медали. Хотелось бы видеть на турнире и Алексея Гребнева, но он в эти дни играл мини-матч в Сербии с Марком-Андрией Маурицци за право сыграть на Кубке мира. В итоге Алексей блистательно справился с задачей и стал десятым гроссмейстером от нашей страны в этом представительном турнире. Поздравляю его.