«Запасусь активированным углем, энтеросгелем и лапшой быстрого приготовления». Нестеров — о поездке на Кубок мира в Индию

— Не сказал бы, что часто с ними играю, но со всеми проводил партии в классику до Суперфинала. Если говорить про московский турнир, то у меня сложились удачные партии с этой троицей. Савву [Ветохин] я вообще обыграл. С дебюта занял сложную, но и интересную позицию. Получил большой перевес, но не сразу это осознал. Савва тоже не сразу понял, что у него хуже. То есть мы оба неправильно оценивали позицию. Потом я просто его обманул в одном моменте и смог выиграть. С Артемом [Усковым] я сражался во втором туре. Он пытался подлавливать меня, но я удивил его по дебюту и хорошо играл ко всему прочему. С Иваном [Землянским] партия складывалась по большой части удачно, но затем я потерял нить. Позиция с большим перевесом довольно быстро превратилась в ситуацию, где мне надо аккуратно обороняться и не проигрывать. Так что если выбирать из них троих, то самая сложная партия в рамках Суперфинала была с Землянским.