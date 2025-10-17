«Запасусь активированным углем, энтеросгелем и лапшой быстрого приготовления». Нестеров — о поездке на Кубок мира в Индию

Чемпион России по шахматам — о предстоящих турнирах, домашних заготовках и трудностях в повышении рейтинга.
Учитывая достаточно крепкий состав Суперфинала-2025 (Дубов, Есипенко, Артемьев, не проигрывающий 100+ партий в классику Звягинцев), итоговая победа 22-летнего Арсения Нестерова многими воспринимается как сенсация. С другой стороны, 22-летний уроженец Санкт-Петербурга давно на слуху (в 2023-м был вице-чемпионом мира до 21 года), а в прошлом году смог отобраться на Кубок мира, поделив третье-пятое места на Суперфинале в Барнауле. В этот раз Арсений захватил лидерство с первого тура и смог удержать его до финиша (хотя в последней партии с Сергеем Лобановым пришлось помучиться).
В интервью «СЭ» новый чемпион России рассказал о перипетиях турнира в Москве и поделился ближайшими планами.
Грищук научил полезной фишке.
— Тяжело играть три подряд чемпионата России?
— Очень жестко. Последний раз провожу такой эксперимент над собой. По-хорошему, надо было восстановиться после Суперфинала.
— Зато наверняка получаете много поздравлений в Сочи?
— Да, подходят поздравляют серьезные люди.
— Самый приятный и неожиданный респект за эти дни?
— Самое приятное поздравление — от Александра Грищука. Очень ценю его и как человека, и как шахматиста.
— С ним у вас есть совместные фото, когда вы были ребенком?
— Конечно. Кстати, он меня научил полезной фишке. Когда фотографируешься с маленьким ребенком, то надо встать на одно колено, чтобы быть одного роста.
— Вы пропустили «Большую швейцарку-2025». Это помогло лучше подготовиться к Суперфиналу?
— Самарканд я пропустил не по своей воле: просто не отобрался на «Большую швейцарку». Точно бы не отказался от поездки в Узбекистан, если бы была возможность. Вместо этого за несколько недель до Суперфинала я сыграл два турнира в Китае. Причем максимально неудачно. Вернулся и какой-то период вообще не брал шахматы в руки. Восстанавливался. Подготовка к Москве началась чуть больше чем за неделю до старта.
«В онлайн-шахматах обоснованные подозрения и паранойя имеют тонкую грань». Нестеров — о победе над Ниманном и расследовании Крамника.
— Вы говорили, что вам помогал экс-тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин. Высока его роль в этой победе?
— Точно не последняя. Сам хорошо отработал, но и идеи Владимира помогали. Чувствовал уверенность в себе, в своей дебютной подготовке. Да и в целом было понимание, что мы проделали плодотворную работу на протяжении определенного периода.
— А был ли момент в Суперфинале, когда сработала домашняя заготовка?
— Это забавная история, которая произошла в первой партии с Ильей Ильюшенком. Буквально за пару дней до начала турнира мы двигали эту позицию, и я думал сыграть ее за черных при случае. Владимир предложил в этой позиции пойти Qc2. Я по-своему отреагировал, и там оказалось хуже. И в первой же партии с Ильей сложилась такая позиция. Я сразу пошел Qc2. Это сильно облегчило положение, позволило получить большой перевес с дебюта и выиграть партию.
— Вам хватило «+2» для победы. При этом турнир нельзя назвать сухим на результативные партии.
— Было много случаев, когда человек из «-1» выиграет у человека из «полтинника», потом наоборот. То есть было много побед, но не в лидирующей группе. В ней все было плотно. Так что мне хватило двух побед для успеха. Отчасти так и выглядит современная классика. Все очень хорошо готовы, у всех крепкий дебютный репертуар. Особенно в России, где часто исповедуют академичный стиль игры. Никто лишний раз не хочет рисковать, если люди играют белыми и что-то не складывается, то игра быстро сворачивается. Шахматы сейчас такие.
— На турнире играли главные молодые юниоры страны — Савва Ветохин, Артем Усков и Иван Землянский. С кем из этой тройки было тяжелее всего?
— Не сказал бы, что часто с ними играю, но со всеми проводил партии в классику до Суперфинала. Если говорить про московский турнир, то у меня сложились удачные партии с этой троицей. Савву [Ветохин] я вообще обыграл. С дебюта занял сложную, но и интересную позицию. Получил большой перевес, но не сразу это осознал. Савва тоже не сразу понял, что у него хуже. То есть мы оба неправильно оценивали позицию. Потом я просто его обманул в одном моменте и смог выиграть. С Артемом [Усковым] я сражался во втором туре. Он пытался подлавливать меня, но я удивил его по дебюту и хорошо играл ко всему прочему. С Иваном [Землянским] партия складывалась по большой части удачно, но затем я потерял нить. Позиция с большим перевесом довольно быстро превратилась в ситуацию, где мне надо аккуратно обороняться и не проигрывать. Так что если выбирать из них троих, то самая сложная партия в рамках Суперфинала была с Землянским.
Фото Федерация шахмат России.
Пока новый чемпионский цикл выглядит как очередной GCT, буду рад ошибиться.
— Хотел узнать ваше мнение о престиже национальных чемпионатов. В кулуарах Суперфинала озвучивали идею разыгрывать одну путевку в турнир претендентов среди чемпионов своих стран. Звучит здраво?
— Я впервые об этом слышу, но идея хорошая. Она бы точно повысила и статус, и престиж национальных чемпионатов. А-ля «Большая швейцарка», но состоящая только среди чемпионов стран.
— На этой неделе организаторы Norway Chess заручились поддержкой ФИДЕ и подготовили проект нового цикла розыгрыша звания чемпиона мира. Если все пойдет по плану, то к 2027 году будет четыре чемпиона мира по шахматам: к трем уже привычным титулам добавится «абсолютный» чемпион. Как отреагировали на это?
— Мне кажется, многое будет зависеть от того, какая будет выстроена система отбора туда. Пока это не совсем ясно, анонс должен быть в начале 2026 года. Если отбор будет происходить мутно и странно, то это будет очередной аналог Grand Chess Tour (GCT), который глобально уже никому не интересен. Это междусобойчик между топами. Одни и те же лица.
Предполагаю, что в отборе будет не более 10 мест. Но где они будут проходить? Ждем анонса. После этого станет ясно, интересная эта затея или нет. Пока это выглядит как очередной GCT. Буду рад ошибиться.
— Вам сейчас хватает международных турниров?
— В Узбекистане, Казахстане, ОАЭ проводится много сильных опенов. В том же Китае тоже, в Сингапур я летал в прошлом году. Есть много турниров, куда мы можем ехать играть, и нам никто ничего не скажет. Но есть и старты, которые недоступны россиянам. Речь про многие европейские опены. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с получением визы, с получением условий.
16-летняя шахматистка громит соперниц в суперфинале. Может стать самой молодой чемпионкой России.
— Давно не играли в Европе?
— В прошлом году — один раз. В этом даже не рассматривал такие варианты.
— Это мешает повышать рейтинг?
— В европейских опенах, видимо, чуть проще его набирать. Хотя сейчас и они тоже на 90% состоят из тех же индийцев. Так что разницы нет. Просто там (в Европе) периодически возникали очень хорошие условия.
В целом сейчас очень сложно набирать очки в опенах. Нужно обладать определенным стилем, иметь редкие умения. Мои обычные, среднестатистические опены редко завершаются в плюсе. Притом что я могу удачно сыграть, попасть в большие призы, но получить за это только «+3» пункта. А допустим, в Суперфинале или каком-нибудь круговике, где я почти последний номер в стартовом листе, рейтинг прибавляется намного легче.
— Рейтинг 2650 — это ближайшая цель или вы не заморачиваетесь на этом?
— Заморачиваюсь, но для начала мне бы вернуть 2600. Поездка в Китай получилась совсем провальной. Игра не пошла, «оставил» кучу рейтинга. Что касается глобальных целей, то, конечно, хочется прийти к 2700, но по порядку. Вернуть 2600, закрепиться на этой отметке, пробиться в топ-100 (примерно 2630), а там посмотрим.
Фото Федерация шахмат России.
«45 + 10» — прикольный контроль, странно, что мы только сейчас приходим к нему.
— Впереди ваш второй Кубок мира. Как оцените свою сетку?
— Нормальная, жаловаться точно не стоит. В первом круге у меня Сапармурат Атабаев. Туркменский гроссмейстер, довольно неплохой. По рейтингу я фаворит, но просто не будет. Сейчас все умеют играть. Если удастся пройти его, то дальше меня ждет Пентала Харикришна. Из сеяных это довольно удачный жребий. Затем в перспективе будут очень сложные оппоненты, но со всеми можно играть. Давления не испытываю, но главное — пройти первый круг, вкатиться, акклиматизироваться в Индии.
— Как вам играется в этой стране?
— Это будет мой дебютный турнир в Индии. Пока я там не был, как бы это странно ни звучало в шахматном сообществе. Слышал разные истории, поэтому на всякий случай запасусь активированным углем, энтеросгелем и лапшой быстрого приготовления. Это основная комбинация для поездки в Индию.
— Помню, вы говорили, что любите нокаут-систему, по которой проходит Кубок мира. Недавно Ян Непомнящий и Даниил Дубов высказывали мнения, что вся система турниров ФИДЕ должна перейти на нокаут. Как бы отнеслись к такому сценарию?
— Мне сложно представить, как можно проводить все турниры по нокаут-системе. Будет сложно провести массовый турнир без отборов, так как есть ограниченное количество участников из-за сетки. Нокаут плюс швейцарка — было бы интересно. Но это надо правильно организовать. Круговики, конечно, себя изжили. Это главная причина, когда говорят о ничейной смерти шахмат. Все вырабатывают стратегию: обыграть двух-трех человек (в зависимости от силы турнира), а остальные партии стараться свести к ничьей. А потом никто никого не обыграл, и в итоге 90% ничейных результатов.
— Контроль «45 + 10» набирает популярность. Сейчас по нему проведут женский командный ЧМ. Верите, что и другие элитные турниры по классике могут перейти на него?
— Хотелось бы этого. Чтобы этот контроль стал если не полноценной классикой, то как минимум полноценной частью шахмат. По мне, прикольный контроль — странно, что мы только сейчас приходим к нему.
— Можно играть по две партии в день.
— Думаю, он для этого и вводится. Хотя персонально я не люблю играть две партии в день, меня это зачастую коробит. Но за этим будущее.
Шухман побила рекорд Горячкиной. Победила на заказ и выиграла Суперфинал в 16 лет.
— Женскую сборную допустили до командного ЧМ, в декабре должны рассмотреть вопрос по мужской команде. Есть желание сыграть на Олимпиаде, если все будет хорошо?
— Конечно. Наверное, у любого спортсмена есть желание выступать за сборную. Флаг, гимн, форма, сборы. Ты представляешь свою страну, это очень вдохновляет. При этом персонально я не питаю иллюзий, что если нас допустят, то я сразу попаду в состав. Конкуренция очень высокая. Буду бороться за свое место, но в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы сборная просто играла.
— Придумали, что делать с подаренной машиной?
— Перед турниром мы общались с одним знакомым, и у нас даже возник мини-спор на эту тему. Я ему уверенно доказывал, что машина мне не нужна. А теперь, когда выиграл ее, то думаю, что может и нужна (смеется). Хотя прав у меня пока нет. Так что затрудняюсь ответить на ваш вопрос, не думал, что такая ситуация вообще возникнет.
— Ваш папа Юрий практически не пропускает ваших турниров в России. Он не подкинул какую-то дополнительную мотивацию за победу в Суперфинале?
— Нет. Честно, мне не нужна дополнительная мотивация, чтобы выиграть Суперфинал. Я достаточно замотивирован сам по себе. Отношусь к этому как к попаданию в историю, плюс это финансово выгодный турнир.
— А есть любимый ЧР и чемпионат СССР? Или не углублялись в историю?
— Теперь очевидно, что мой ответ — Суперфинал-2025. Язык не поворачивается назвать что-то еще (Смеется.).