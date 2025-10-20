Известный гроссмейстер ушел из жизни в 29 лет

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3−4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.