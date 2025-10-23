«Он воспринимал обвинения намного ближе к сердцу, чем другие жертвы». Интервью друга умершего шахматиста Народицкого

— Могу сказать тут только за себя. Когда я попал под травлю, то действительно переживал. В этот момент у меня случился худший период в карьере, чувствовал себя отвратительно и на этом фоне играл плохо. Многие юзеры постоянно писали мне онлайн, что я читер, а он великий чемпион и я даже ногтя его не стою. Эта целенаправленная атака продолжалась две недели, и это реально давит. Мне повезло, что я умею быстро отходить. К сожалению, Даня был человеком с менее стабильной психикой.