«Он воспринимал обвинения намного ближе к сердцу, чем другие жертвы». Интервью друга умершего шахматиста Народицкого

Внезапная смерть американского гроссмейстера и популяризатора игры Даниэля Народицкого повергла шахматное сообщество в состояние шока. Поддержку близким и родным высказали практически все топовые игроки, включая Магнуса Карлсена. «СЭ» обратился к гроссмейстеру Александру Шиманову, который неоднократно проводил совместные стримы с Народицким и общался с ним в обычной жизни.
— Перед последним «Титульным вторником» вы написали, что в рамках мини-турнира сделаете трибьют Даниэлю. Получилось?
— Мы общались на эту тему с чатом канала Levitov Chess. Вспоминали хорошие моменты, связанные с Даней, вещи, которые его выделяли в шахматном плане. Я старался играть его дебюты, справедливости ради без особого успеха. Но мы постараемся записать отдельное видео о Народицком.
Целенаправленная атака продолжалась две недели
— Первые мысли, когда узнали о его смерти, вы изложили в своем канале. Получилось довольно жестко в отношении критиков шахматиста.
— Я от своих слов не отказываюсь. Уверен, что основной триггер этой трагедии — постоянный хейт Народицкого со стороны всем известного борца с читерством и его последователей. Если кто-то до сих пор в это не верит, можно посмотреть последние стримы с участием Дани (в подкасте Фабиано Каруаны C-Squared гроссмейстер дословно говорит следующее: «Я устал находить слова по этому поводу. Он старается разрушить мою жизнь, физическую гармонию, эмоциональную гармонию». — Прим. «СЭ»). Я знал, что эта ситуация (критика и обвинения в читерстве) имела на него большое влияние. Но не знал, что все настолько серьезно.
В этой ситуации могу лишь сказать, что многочисленные обвинения от Владимира Крамника целого ряду игроков разрушительны. Очень жаль, что есть большое количество людей, которые его поддерживают.
— Если это так тяжело переживал уже сформировавшийся человек и игрок, то каково совсем молодым шахматистам, сталкивающимся с волной хейта.
— Могу сказать тут только за себя. Когда я попал под травлю, то действительно переживал. В этот момент у меня случился худший период в карьере, чувствовал себя отвратительно и на этом фоне играл плохо. Многие юзеры постоянно писали мне онлайн, что я читер, а он великий чемпион и я даже ногтя его не стою. Эта целенаправленная атака продолжалась две недели, и это реально давит. Мне повезло, что я умею быстро отходить. К сожалению, Даня был человеком с менее стабильной психикой.
— В чем это выражалось?
— Думаю, Даня воспринимал критику и обвинения в свой адрес намного ближе к сердцу, чем другие жертвы. И, возможно, его бесконечные игры онлайн были попыткой уйти от реальности.
— Слышал, что он играл по 10 часов подряд.
— Это далеко не рекорд. Человек сыграл 140 тысяч партий только на chess.com. И в целом Даня славен своими длиннющими сериями. Когда практически в любое время суток я заходил в онлайн и мой рейтинг был достойным его уровня, я сразу получал вызов. При этом надо отметить, что такое количество партий в супербыстрые контроли не проходит бесследно для психики.
Люди недооценивают его не только как комментатора и игрока, но и как учителя
— Помните вашу последнюю встречу?
— Мы отмечали Новый 2025 год в одной компании. Там были и другие шахматисты, в том числе Александр Бортиник. Банально скажу, но от Дани всегда исходила теплота. Своим присутствием он облагораживал любую компанию. Светлый, интеллигентный, позитивный. Это была наша последняя очная встреча.
В онлайн я написал ему неделю назад. Один товарищ попросил соединить их. Даня мне ответил в два часа ночи по России. Я прочитал и решил, что напишу ответное сообщение с утра, но подзабил. Получается, я ему так и не ответил. Когда осознал этот факт, то не смог сдержать слез.
Ретроспективно кажется, что можно было что-то сделать. Но я не настолько был близок с ним, чтобы понимать все эти моменты. Мне казалось, что он сильно переживает, но я не знал степень его депрессии.
— Вы довольно много комментировали в паре. Самый яркий эфир?
— Один выбрать сложно, поэтому остановлюсь на другом моменте. Безусловно, это мой топ-1 напарник по какой-то химии. Не думаю, что в ближайшее время или в принципе у меня будет с кем-то похожая связь. Более того, Даня ко всем умел найти подход, общий язык и так далее. Был большим профессионалом, но при этом оставался искренним. Есть ютуберы, креаторы, комментаторы, которые пытаются нагнать искусственного хайпа. У него же получалось оставаться собой. Бесспорно, он лучший шахматный комментатор. Как для профессионалов, так и для любителей. Особенно для любителей.
— Его имя останется в истории шахмат?
— Безусловно. Если сейчас почитаете сообщения о его смерти в Х или в Reddit, то все сомнения рассеются. Честно, сложно назвать личность, которую так безусловно любили и уважали в шахматном сообществе. За редким исключением недалеких хейтеров. Плюс люди недооценивают его не только как комментатора и игрока, но и как учителя.
Да, Леви Розман более популярен, но у него уклон идет в развлекательную сторону. Даня же был лучшим именно с образовательной точки зрения. Благодаря его Speedrun (скоростная набивка рейтинга на время, или скоростное прохождение игры. — Прим. «СЭ») люди приходили и задерживались в шахматах. Это началось во время пандемии ковида и продолжалось до последнего времени.
— Что еще вас поражало в Даниэле?
— Его образованность. Человек окончил Стэнфорд и был очень разносторонним. Глубоко погружался в разные сферы. Плюс великолепное владение английской и русской речью. Мне все время было неловко. Я вроде носитель русского языка, а он лучше меня им владеет. Хотя никогда не жил в русскоговорящей стране. Удивительный человек.
— Как бы вы описали его одним словом?
— Думаю, это слово Brilliant. Оно лучше всего его описывает. Если как-то перефразировать на русский, то он был талантлив во всем. За что бы ни брался, делал это на самом высоком уровне.
— Если бы Народицкий сфокусировался только на шахматах, то он бы был элитным гроссмейстером?
— В быстрых шахматах — точно. В прошлом году он попал в десятку ЧМ по блицу в Нью-Йорке и лидировал на ЧМ по рапиду после семи-восьми туров. Хотя в Нью-Йорке играли почти все звезды. Причем это был первый подобный ЧМ для Дани. На мой взгляд, его потенциал не полностью раскрылся, но, может, ему это было и не надо. В околошахматной сфере он проявил себя во всей красе.
Тимур Ганеев