Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пятеро российских гроссмейстеров вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

Источник: Спорт РИА Новости

По итогам вторых партий первого раунда напрямую в следующий круг удалось пробиться Владиславу Артемьеву, Алексею Гребневу, Евгению Наеру, Ивану Землянскому и Арсению Нестерову. Сергею Лобанову предстоит сыграть тай-брейк.

Результаты матчей:

  • Владислав Артемьев — Хескиел Ндахангвапо (Намибия) — 2:0;
  • Алексей Гребнев — Даниэль Кизон (Филиппины) — 1,5:0,5;
  • Евгений Наер — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар) — 1,5:0,5;
  • Иван Землянский — Леван Панцулая (Грузия) — 1,5:0,5;
  • Арсений Нестеров — Сапармурат Атабаев (Туркмения) — 1,5:0,5;
  • Сергей Лобанов — Кацпер Пёрун (Польша) — 1:1.

Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.