Пятеро россиян вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

По итогам вторых партий первого раунда напрямую в следующий круг удалось пробиться Владиславу Артемьеву, Алексею Гребневу, Евгению Наеру, Ивану Землянскому и Арсению Нестерову. Сергею Лобанову предстоит сыграть тай-брейк.
Результаты матчей:
- Владислав Артемьев — Хескиел Ндахангвапо (Намибия) — 2:0;
- Алексей Гребнев — Даниэль Кизон (Филиппины) — 1,5:0,5;
- Евгений Наер — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар) — 1,5:0,5;
- Иван Землянский — Леван Панцулая (Грузия) — 1,5:0,5;
- Арсений Нестеров — Сапармурат Атабаев (Туркмения) — 1,5:0,5;
- Сергей Лобанов — Кацпер Пёрун (Польша) — 1:1.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.