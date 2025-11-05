Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непомнящий сенсационно вылетел с Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер уступил во втором раунде представителю Индии Диптаяну Гошу, который занимает 237-е место в рейтинге FIDE.

Источник: РИА "Новости"

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который занимает 19-е место в рейтинге FIDE, потерпел сенсационное поражение на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа.

Во втором раунде Непомнящий, у которого был 12-й номер посева, уступил представителю Индии Диптаяну Гошу со счетом 0:5:1,5.

27-летний Гош занимает 237-е место в рейтинге FIDE.

Из россиян борьбу на Кубке мира еще продолжают Арсений Нестеров, Иван Землянский, Володар Мурзин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Евгений Наер.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.