Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам

Есипенко, Землянский, Наер и Гребнев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Четыре российских гроссмейстера по итогам партий в среду вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

По итогам вторых партий второго раунда в следующий круг пробились Андрей Есипенко, Иван Землянский, Евгений Наер и Алексей Гребнев. Даниилу Дубову и Владиславу Артемьеву предстоит сыграть тай-брейк в четверг, а Ян Непомнящий, Арсений Нестеров и Володар Мурзин выбыли из турнира.

Результаты матчей:

Андрей Есипенко — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 2:0;

Иван Землянский — Рэй Робсон (США) — 1,5:0,5;

Евгений Наер — Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия) — 1,5:0,5;

Алексей Гребнев — Давид Навара (Чехия) — 1,5:0,5;

Даниил Дубов — Бай Цзиньши (Китай) — 1:1;

Владислав Артемьев — Айк Мартиросян (Армения) — 1:1;

Ян Непомнящий — Диптаян Гхош (Индия) — 0,5:1,5;

Арсений Нестеров — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:1,5;

Володар Мурзин — Георг Майер (Уругвай) — 0,5:1,5.

Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.