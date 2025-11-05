Непомнящий и Мурзин покидают Кубок мира. Крах наших топов на старте

«Кубок мира в Индии меня немного смущает, — отмечал в интервью “СЭ” Непомнящий. — Ранее я один раз играл в Калькутте, мне не понравилось. Проблемы с едой? В целом. Климат, обстановка. Понятно, что там огромный шахматный бум. Фанаты неистовствуют. Ведущим индийским шахматистам, видимо, опасно выходить на улицу. Порвут на сувениры. Известно, что крикет — вид спорта номер один в Индии, но шахматы постепенно подбираются. Так что лишний раз на улицу лучше не выходить».