Непомнящий и Мурзин покидают Кубок мира. Крах наших топов на старте

Во второй раунд Кубка мира-2025, который проходит на Гоа, вышли четыре россиянина: Алексей Гребнев, Андрей Есипенко, Иван Землянский и Евгений Наер. Все победили серьезных соперников, порадовав своей игрой. Тай-брейк ожидает Даниила Дубова и Владислава Артемьева, а вот лучший шахматист России последних лет Ян Непомнящий, действующий чемпион мира по рапиду Володар Мурзин и новый чемпион России Арсений Нестеров турнир покидают.
Сумели удивить
В первом раунде из россиян вылетел только Сергей Лобанов, однако во втором мы уже понесли три серьезные потери. В первую очередь речь про Яна Непомнящего, проигравшего Диптаяну Гхошу со счетом 1,5:0,5. Первая партия их мини-матча завершилась вничью, а на следующий день индиец смог белыми взять верх над двукратным победителем турнира претендентов, действующим чемпионом мира по блицу.
Отметим, что Диптаян занимает только 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Однако прямо сейчас рейтинг молодых игроков, особенно из Индии, не отражает их реальную силу. К тому же у Яна были плохие предчувствия перед поездкой на Гоа.
«Кубок мира в Индии меня немного смущает, — отмечал в интервью “СЭ” Непомнящий. — Ранее я один раз играл в Калькутте, мне не понравилось. Проблемы с едой? В целом. Климат, обстановка. Понятно, что там огромный шахматный бум. Фанаты неистовствуют. Ведущим индийским шахматистам, видимо, опасно выходить на улицу. Порвут на сувениры. Известно, что крикет — вид спорта номер один в Индии, но шахматы постепенно подбираются. Так что лишний раз на улицу лучше не выходить».
После же поражения во втором круге Ян написал следующее: «Я уже играл в Индии, поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ — надо отдать должное — сумела удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать».
После этого поражения Непо впервые с 2017 года вылетит из топ-20 рейтинга ФИДЕ по классическим шахматам. Не смог улучшить свои позиции в рейтинге и Володар Мурзин. В первой партии чемпион мира по рапиду сенсационно проиграл Георгу Майеру из Уругвая. На следующий день Володару надо было выигрывать на заказ, но сделать этого не получилось. Арсений Нестеров уступил многоопытному Пентале Харикришне из Индии и тоже покидает турнир.
Вылет Со, успех Землянского
Еще одна громкая сенсация (сопоставимая с вылетом Непомнящего) случилась в матче пятого сеяного Уэсли Со и литовца Титаса Стремавичюса. С самого дебюта американец столкнулся с проблемами: Стремавичюс отлично вел партию и добился материального перевеса, однако Со удалось добиться ничейной позиции. Вскоре Уэсли снова допустил неточность, упустив ничейную стойку, но ответную ошибку допустил и Титас. В итоге все закончилось тем, что Со… сдался в ничейной позиции. Настоящее затмение в Индии.
Мини-сенсацию преподнес и Иван Землянский. Самый молодой гроссмейстер в истории России смог обыграть многократного призера чемпионатов США Рэя Робсона (36-го сеяного, у Землянского — 93-й стартовый номер). Иван выиграл в первой партии и смог удержать ничью во второй. Следующий соперник нашей восходящей звезды — вице-чемпион «Большой швейцарки» Маттиас Блюбаум или Ахмед Адли.
Евгений Наер с таким же счетом (1,5:0,5) выиграл у Юхана-Себастьяна Кристиансена из Норвегии, а Алексей Гребнев выбил из гонки Давида Навару из Чехии. В следующем раунде Гребнев может встретиться с Нихалом Сарином, а Наер — с Сэмом Шенклендом. А вот Андрею Есипенко удалось выиграть две партии у полуфиналиста Кубка мира-2023 Ниджата Абасова. Азербайджанский гроссмейстер тогда вышел в турнир претендентов-2024 из-за отказа Магнуса Карлсена, а сейчас покидает турнир уже во втором раунде. В следующем матче Есипенко сразится с победителем противостояния Пуя Идани — Мурали Картикеян.
Вничью завершились матчи Даниил Дубов — Бай Цзиньши (Китай) и Владислав Артемьев — Айк Мартиросян (Армения). Они продолжатся на тай-брейке 6 ноября. Также дополнительные матчи будут сыграны еще в 25 поединках, включая встречи Прагнанандха (Индия) — Куйбокаров (Австралия), Абдусатторов (Узбекистан) — Махнев (Казахстан) и Ниманн (США) — Лодичи (Италия).