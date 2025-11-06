Крамник: «Понимаю, насколько глубока кроличья нора в теме читерства, миллиарды долларов в этом замешаны»

— Он долгое время был их основным комментатором, но затем его вдруг перестали задействовать. По словам представителей Chеss.com, по его собственному желанию. Не уверен, мягко говоря, в правдивости этой версии. Это как минимум оказало не меньшее влияние, чем наша с ним история. Неприятный эпизод у Даниэля был и с Freestyle Chess (турнир по шахматам Фишера, организованный немецким бизнесменом Яном-Хенриком Бюттнером в сотрудничестве с Магнусом Карлсеном. — Прим. Т. Г.), когда он прилетел из-за океана в Германию комментировать турнир, который частично спонсировал Chеss.com, но через пару дней собрал чемоданы и улетел. У него произошел серьезный конфликт с организаторами, о котором он подробно рассказывал на одном из стримов (он тоже удален).