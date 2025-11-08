Боролся с кондиционером и питался только рисом. Ян Непомнящий раскритиковал условия на Кубке мира в Индии

Когда я спросил у ФИДЕ, зачем проводить турнир здесь, они сказали: это единственная гостиница на Гоа с конгресс-центром. Да, конференц-зал есть. Но чтобы попасть в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. В зале 21−22 градуса, холодно, на улице +30.