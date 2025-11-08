Боролся с кондиционером и питался только рисом. Ян Непомнящий раскритиковал условия на Кубке мира в Индии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что условия на Кубке мира в Индии не соответствовали статусу турнира — в Гоа шахматист столкнулся с суровыми реалиями: был недоволен гостиницей без кондиционера, не смог адаптироваться к местной еде.
В 1/64 финала он сенсационно уступил индийцу Диптаяну Гхошу (0,5:1,5), занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ, и потерял шансы попасть на турнир претендентов-2026.
Бытовой кошмар
На своем YouTube-канале Ян Непомнящий опубликовал полуторачасовое видео с разбором своих партий, сыгранных в этом сезоне. Когда речь зашла о Кубке в Индии, он раскритиковал местные условия проведения турнира и подробно рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться.
«Понятно, что я имею репутацию человека, который любит пожаловаться, но… кто там был, тот поймет. С одной стороны, условия для всех одинаковые, с другой, ну это очень специфическое место», — начал Непомнящий.
«Большая проблема в Индии для меня лично, да и для многих. Еда очень специфическая. Из мяса там есть только курица, и все», — пожаловался Непомнящий. В итоге его рацион состоял в основном из отварного риса и хлебных лепешек.
Ноябрьская жара под +30 и высокая влажность тоже стали серьезным вызовом. «Когда в номере не работает кондиционер, это уже не смешно», — констатировал он.
По словам Непомнящего, в таких условиях было тяжело подготовиться к играм: «Хочется выразить глубокое возмущение. Условия не соответствуют статусу турнира. Нигде ничего подобного, как в Индии, я не видел».
Организаторы предложили Яну переехать на виллу, которая к тому же стоила дешевле. Но переезд проблемы не решил — ночью там постоянно отключалось электричество, из-за чего тоже переставал работать кондиционер. «На вилле я уже скучал по прежнему номеру», — добавил шахматист.
Был не в лучших кондициях
По словам Непомнящего, отель, где проводился турнир, формально считался пятизвездочным, но на деле — «тройка с минусом».
Когда я спросил у ФИДЕ, зачем проводить турнир здесь, они сказали: это единственная гостиница на Гоа с конгресс-центром. Да, конференц-зал есть. Но чтобы попасть в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. В зале 21−22 градуса, холодно, на улице +30.
Непомнящий заключил, что подобные условия ставили иностранных участников в невыгодное положение, давая преимущество тем, кто привык к индийским реалиям. «Когда несколько дней не спишь и не ешь нормально, плюс джетлаг, климат, комары и все прочее — это не лучшие кондиции».
Перед началом Кубка мира Непомнящий занимал 19-ю строчку в рейтинге ФИДЕ. Из-за вылета на ранней стадии он покинет топ-20 впервые с 2017 года.
Проблемы в Индии не впервые
Недовольство индийскими организаторами шахматисты высказывают довольно часто. Проблемы возникали и у девушек. Так, на Гран-при ФИДЕ в 2023 году не удалось обеспечить элементарные условия приема участниц — встречу в аэропорту, комфортное проживание и питание.
Возможно, скандал удалось бы замять, но представительница Казахстана Жансая Абдумалик отказалась выходить на старт в таких условиях и улетела из Индии.
«Я покинула турнир, потому что подготовка к мероприятию не была адекватной, — рассказала Chessbase Жансая. — Я приехала в аэропорт в 1.30 ночи, и меня забыли встретить. Я не думаю, что было сложно организовать трансферы всего для 12 игроков. Ведь в прошлом году Индия организовывала Всемирную шахматную олимпиаду для тысячи участников».
Егор Сергеев