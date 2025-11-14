Российские шахматистки узнали соперниц по группе на ЧМ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по шахматам сыграет в группе с командами США, Казахстана, Азербайджана, Испании и Перу на чемпионате мира, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир пройдет в испанском Линаресе с 17 по 24 ноября. Сборная России попала в группу А, где лидирует по рейтингу — 2496. Американки имеют в своем активе 2406 баллов, далее идут команды Казахстана (2381), Азербайджана (2366), Испании (2339) и Перу (2207).
Группу В возглавляет команда Китая с рейтингом 2473 балла. Также в группу вошли сборные Грузии (2430), Украины (2399), Франции (2353), Узбекистана (2336) и Индии (2334).
В каждой группе будет сыгран круговой турнир в пять туров. Четыре лучшие команды от группы выходят в стадию плей-офф, где победитель определяется в матчах по нокаут-системе.