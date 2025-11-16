Ричмонд
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин

Есипенко обыграл Гребнева и вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл соотечественника Алексея Гребнева и вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

На тай-брейке пятого раунда, который состоялся в воскресенье, Есипенко победил со счетом 2,5:1,5. Россиянин Даниил Дубов уступил американцу Сэму Шенкленду со счетом 1:3 и покинул турнир.

В четвертьфинале Кубка мира Есипенко встретится с Шенклендом.

Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.