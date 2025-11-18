Ричмонд
FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря

FIDE 14 декабря обсудит снятие ограничений с шахматистов из РФ и Белоруссии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря обсудит возможность снятия ограничений на выступление под национальными флагами с российских и белорусских шахматистов, сообщается в повестке мероприятия, размещенной на сайте федерации.

FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.

В ходе сессии генассамблеи будут рассмотрены ограничения российской и белорусской шахматных федераций по предложению, изложенному в письме Федерации шахмат России (ФШР) в FIDE.

В письме ФШР призвала с 2026 года снять действующие более трех лет ограничения в отношении россиян и белорусов и обеспечить полноценное участие всех национальных сборных этих стран во всех соревнованиях FIDE.